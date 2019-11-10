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В Египте при посадке загорелся лайнер компании SkyUp (ВИДЕО)

11:00
"Боинг" украинской авиакомпании чуть не сгорел - фото 1
"Боинг" украинской авиакомпании чуть не сгорел

Днем в субботу, 10 ноября, в аэропорту Шарм-эль-Шейха совершил весьма жесткую и неприятную посадку лайнер Boeing 737-800 украинской компании "Скай ап". Самолет летел в Египет из Запорожья.

Как утверждают в министерстве гражданской авиации Египта, на самолете, который обеспечивал чартерный перелет туристов на отдых, загорелись шасси.

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"У самолет рейса PQ7153, который прибыл из Запорожья, произошла внештатная ситуация. После приземления произошла утечка масла из гидравлической системы, в результате чего загорелась одна из шин шасси", - отметили специалисты.

Возгорание резины шасси - крайне опасная ситуация, которая может привести к катастрофе буквально за считанные минуты.

К счастью, команда спасателе сумела потушить огонь, а также охладить другие шины и уберечь фюзеляж в целом от распространения пожара.

Долетевших в Египет с пассажиров эвакуировали из салона "Боинга". Никто из них не пострадал.

Смотрите видео пожара на самолете SkyUp в Египте онлайн:

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Авиакатастрофа Египет SkyUp Новости
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