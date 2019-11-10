В Египте при посадке загорелся лайнер компании SkyUp (ВИДЕО)

"Боинг" украинской авиакомпании чуть не сгорел

Днем в субботу, 10 ноября, в аэропорту Шарм-эль-Шейха совершил весьма жесткую и неприятную посадку лайнер Boeing 737-800 украинской компании "Скай ап". Самолет летел в Египет из Запорожья.

Как утверждают в министерстве гражданской авиации Египта, на самолете, который обеспечивал чартерный перелет туристов на отдых, загорелись шасси.

"У самолет рейса PQ7153, который прибыл из Запорожья, произошла внештатная ситуация. После приземления произошла утечка масла из гидравлической системы, в результате чего загорелась одна из шин шасси", - отметили специалисты.

Возгорание резины шасси - крайне опасная ситуация, которая может привести к катастрофе буквально за считанные минуты.

К счастью, команда спасателе сумела потушить огонь, а также охладить другие шины и уберечь фюзеляж в целом от распространения пожара.

Долетевших в Египет с пассажиров эвакуировали из салона "Боинга". Никто из них не пострадал.

Смотрите видео пожара на самолете SkyUp в Египте онлайн: