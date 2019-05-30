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"Покусаю Порошенко": Саакашвили сделал неожиданное признание

17:30
Саакашвили сделал неожиданное признание - фото 1
Саакашвили сделал неожиданное признание

После прибытия в Украину, Михаил Саакашвили разоткровенничался о своих политических планах. И прошлом. Одна из историй политика касается экс-президента Украины Петра Порошенко.

Cаакашвили идет в Раду?: сделано заявление

По словам "возвращенца", уже после опалы он случайно встретил Петра Алексеевича в Брюсселе. И охране гаранта это не очень понравилось.

"Очень близко, прямо чуть лицами не столкнулись. И знаете, что я сделал? Просто прошел мимо. Охрана думала, что я его сейчас покусаю: они растерялись, заняли периметр... А я просто прошел мимо", - поведал политик.

Напомним, 29 мая, грузинский политик Михаил Саакашвили вернулся в Украину.

Самолет из Варшавы приземлился в киевском аэропорту "Борисполь" около 17:28. Однако к публике экс-гарант Грузии вышел лишь через 10 минут. Политика встретили сторонники по партии "Рух нових сил" и огромная плеяда журналистов.

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Михеил Саакашвили Петр Порошенко Брюссель Новости Украина
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