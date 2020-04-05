С завтрашнего дня изменятся правила передвижения между областями

Блокпосты между областями ужесточат передвижения между регионами

С понедельника, 6 апреля, на обустроенных между регионами силами местных администраций блокпостах правоохранители будут проверять документы всех людей, а также осуществлять замер температуры. Таким образом чиновники хотят локализовать очаги распространения китайского коронавируса.

С таким заявлением выступил в ходе традиционного брифинга главый санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, в штабе по ликвидации чрезвычайных ситуаций были разработаны рекомендации, меняющие требования к работе блокпостов.

- На контрольно-пропускных пунктах, которые будут установлены на въезде и выезде в каждую область, должны осуществлять температурный скрининг, проверку документов и другие меры. Мы прописали, кто именно должен там находиться, а также все остальные детали работы КПВВ, - подчеркнул замглавы минздрава. - Мы хотим ограничить мобильность населения, а значит уменьшить распространение коронавируса на территории Украины.

Как утверждает Ляшко, только в случае жестких карантинных мероприятий динамика роста болезни будет растянута по времени, что не даст возможность "положить" систему здравоохранения одномоментно в случае наплыва огромного количества инфицированных.

Напомним, по официальным данным в Украине зафиксировали всего 1251 случай заражения. 32 закончились летально, а 25 пациентов выздоровели.

Сколько украинцев заболели на самом деле, узнать невозможно, поскольку тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти страны только недавно начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней.