"Злодей!": Рябошапка возвысил "прокурора-рэкетира"

"Злодей!": Рябошапка возвысил "прокурора-рэкетира"

В понедельник, 30 сентября, глава ГПУ Руслан Рябошапка назначил прокурором Харьковской области Александра Фильчакова. Но есть нюанс.

Об этом сообщает "БЕЗ ТАБУ".

"Приказываю назначить Фильчакова Александра Васильевича на должность прокурора Харьковской области с 1 октября 2019 года, освободив его от должности руководителя Харьковской местной прокуратуры №2 Харьковской области", - говорится в заявлении генпрокурора.

Александр Фильчаков

Однако не все так просто. Как оказалось, упомянутый Фильчаков в 2011 г стал антигероем журналистского проекта "Наші гроші". И не зря.

По данным СМИ, харьковский районный прокурор Фильчаков, якобы требовал с предпринимателей деньги – по 150 тысяч гривен для прокурорского фонда "Правопорядок" . Некий предприниматель Скрипка сперва согласился на сделку, однако сумму таксы неожиданно подняли 200 тыс грн.

Бизнесмена не устроил такой расклад и он обратился к журналистам "НГ", которые и рассказали всю эту историю. Однако результат предсказуем.

"И самое страшное в этой истории то, что после нашего сюжета о Скрипке и прокурорах-вымогателях (с платежками, доказательствами) – в стране, где так успешно борются с коррупцией, с Фильчаковым ничего не произошло", - написал экс-журналист "НГ" Александр Дубинский в Facebook.

Куда менее сдержанее высказался действующий работник СМИ Юрий Николов.

"Полюбуйтесь какой злодей стал прокурором Харьковщины по распоряжению генпрокурора Рябошапки, который приходится Зеленскому "100% моим человеком". Даже не погуглили перед назначением. Чи наоборот погуглили?", - написал журналист с негодованием в сети.

Напомним, глава ГПУ массово обезглавил прокуратуру.