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"Злодей!": Рябошапка возвысил "прокурора-рэкетира"

10:24
"Злодей!": Рябошапка возвысил "прокурора-рэкетира" - фото 1
"Злодей!": Рябошапка возвысил "прокурора-рэкетира"

В понедельник, 30 сентября, глава ГПУ Руслан Рябошапка назначил прокурором Харьковской области Александра Фильчакова. Но есть нюанс.

ГПУ "исчезнет". Что будет вместо нее?

Об этом сообщает "БЕЗ ТАБУ".

"Приказываю назначить Фильчакова Александра Васильевича на должность прокурора Харьковской области с 1 октября 2019 года, освободив его от должности руководителя Харьковской местной прокуратуры №2 Харьковской области", - говорится в заявлении генпрокурора.

'Злодей!': Рябошапка возвысил 'прокурора-рэкетира' - фото 188734

Александр Фильчаков

Однако не все так просто. Как оказалось, упомянутый Фильчаков в 2011 г стал антигероем журналистского проекта "Наші гроші". И не зря.

'Злодей!': Рябошапка возвысил 'прокурора-рэкетира' - фото 188731

По данным СМИ, харьковский районный прокурор Фильчаков, якобы требовал с предпринимателей деньги – по 150 тысяч гривен для прокурорского фонда "Правопорядок" . Некий предприниматель Скрипка сперва согласился на сделку, однако сумму таксы неожиданно подняли 200 тыс грн.

Бизнесмена не устроил такой расклад и он обратился к журналистам "НГ", которые и рассказали всю эту историю. Однако результат предсказуем.

'Злодей!': Рябошапка возвысил 'прокурора-рэкетира' - фото 188732

"И самое страшное в этой истории то, что после нашего сюжета о Скрипке и прокурорах-вымогателях (с платежками, доказательствами) – в стране, где так успешно борются с коррупцией, с Фильчаковым ничего не произошло", - написал экс-журналист "НГ" Александр Дубинский в Facebook.

Куда менее сдержанее высказался действующий работник СМИ Юрий Николов.

'Злодей!': Рябошапка возвысил 'прокурора-рэкетира' - фото 188733

"Полюбуйтесь какой злодей стал прокурором Харьковщины по распоряжению генпрокурора Рябошапки, который приходится Зеленскому "100% моим человеком". Даже не погуглили перед назначением. Чи наоборот погуглили?", - написал журналист с негодованием в сети.

Напомним, глава ГПУ массово обезглавил прокуратуру.

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Руслан Рябошапка ГПУ Александр Дубинский Харьковская область прокуратура Новости Украина
Без табу
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