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Русские стянули к границам с Украиной 90 тысяч военных и 1100 танков

11:20
Русские продолжают усиливать свои мощности на границе с Украиной - фото 1
Русские продолжают усиливать свои мощности на границе с Украиной

Кремлевские оккупанты, в глазах которых президент Зеленский видит "желание мира", продолжают готовиться к полномасштабному наступлению на нашу страну. Формирование нескольких армий, которые будут находиться в полной боеготовности вблизи украинской границы, уже почти завершено.

С таким заявлением выступил в интервью изданию "Обозреватель" представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

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По словам офицера, напасть на нашу страну Москва может с применением 1100 танков, 2500 бронемашин, 1600 артиллерийских и ракетных систем, а также 340 боевых самолетов и другой техники. Кроме того, на границе сосредоточены 90 тысяч террористов.

- В целом группировка Вооруженных Сил России вдоль государственной границы Украины, на временно оккупированной территории в Донецкой, Луганской областях и Крыму составляет около 87-90 тысяч военнослужащих. Также это 1100 танков, 2500 боевых бронированных машин, 1600 артиллерийских и ракетных систем, 340 боевых самолетов и 240 боевых вертолетов, более 50 кораблей и катеров, и шесть подводных лодок, - привел неутешительные цифры представитель разведки.

Кроме того, как утверждают в ГУР, оккупанты могут по приказу мобилизировать еще до 40 тысяч ватовоинов - в Белогородской и Ростовской областях, а также в оккупированном Крыму работают три центра обеспечения мобилизационного развертывания.

Как известно, даже после одностороннего отступления сил ООС на трех участках на фронте, после которых террористы и захватили оставленные ВСУ позиции, и продолжили активные обстрелы, президент от своей политики замирения агрессора не отказался.

Почему Зеленский считает, что постоянно нарушающий все договоренности Путин вдруг возьмет и откажется от имперского проекта по возвращению нашей страны в собственную орбиту, понять невозможно, ведь русские не просто ни на секунду не останавливали свою агрессию, но и постоянно ее усиливают.

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Обозреватель
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