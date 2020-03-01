Ермак позаигрывал с новым куратором проектов "ДНР" и "ЛНР" Козаком

Ермак надеется на желание Козака закончить войну

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, которого многие СМИ называют связанным с российской террористической верхушкой, провел переговоры с замглавы администрации Путина Дмитрием Козаком.

Последний был назначен не так давно на должность, которая фактически предполагает кураторство оккупированных территорий Украины.

Как утверждают сегодня в пресс-службе ОПУ, встреча переговорщика Зеленского с путинским представителем прошла в Минске вместе с другими членами украинской и российской делегаций.

Официально у Ермака говорят ли об обсуждении вопроса обмена пленных и похищенных украинцев на боевиков, убийц и тех, в чьем освобождении заинтересована РФ. Якобы оба чиновника настаивали на формате "всех на всех", но пафосные речи об имплементации такой формулы в жизнь звучат уже не первый год, а русские и отдают лишь часть заложников, и постоянно пополняют свой обменный фонд.

Кроме того, после разговора с оккупантом руководитель Офиса президента показал политическую волю Киева к пресмыканию перед врагом и выразил надежду на то, что Козак "является представителем партии мира". Правда, новый куратор "республик" уж точно не может быть человеком, который хочет закончить войну. Особенно с учетом того, что на мир не согласен сам Путин. Что бы там ни видел у него в глазах президент Зеленский.

Как известно, даже после одностороннего отступления сил ООС на трех участках на фронте, после которых террористы и захватили оставленные ВСУ позиции, и продолжили активные обстрелы, президент от своей политики замирения агрессора не отказался.

Почему Зеленский считает, что постоянно нарушающий все договоренности Путин вдруг возьмет и откажется от имперского проекта по возвращению нашей страны в собственную орбиту, понять невозможно, ведь русские не просто ни на секунду не останавливали свою агрессию, но и постоянно ее усиливают.