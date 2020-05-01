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Русские просят Италию оплатить бесполезную гумпомощь снятием санкций

18:00
Русские требуют от итальянцев расплатиться за бесполезную гумпомощь - фото 1
Русские требуют от итальянцев расплатиться за бесполезную гумпомощь

Российские террористы заспамили итальянских депутатов просьбами "оплатить получение гуманитарной помощи", которую кремлевские оккупанты отправляли под видом помощи для борьбы с коронавирусом.

В пятницу, 1 мая, итальянский политик Вито Петрочелли заявил о получении письма от единоросса Леонида Слуцкого, в котором ему предложили "нажать на Брюссель" для снятия санкций с Москвы.

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- Наконец Москва выдала счет после того, как в Италии отправили помощь для борьбы с коронавирусом. В письме Слуцкий просит нажать на Брюссель, - подчеркнул Петрочелли, который представляет входящую в правящую коалицию партию "Движение пяти звезд".

В письме российский террорист заявил, что "называющие себя демократическими страны наложили различные виды санкций почти на треть населения мира и не планируют их ослаблять даже во время борьбы с коронавируса", а также призвал итальянцев "отказаться от деструктивной политики санкций".

Фактически же русские стараются залезь в окно после того, как перед ними закрыли дверь в ООН. Под шумок пандемии Кремль надеется добиться снятия ограничений, которые возложили на них из-за оккупации Крыма и Донбасса.

Не менее эпичным является и то, что вместо гуманитарной помощи, которая на самом деле могла понадобиться итальянцам в период пика смертей, русские отправили им совершенно ненужные машины для мытья асфальта, а также не шарящих в эпидемиологоии военнослужащих.

Как известно, Италия люто провтыкала с введением серьезных карантинных мер, из-за чего COVID-19 распространился по всей ее северной части, а также разлетелся практически по всему миру.

В Украине ситуация выглядит намного лучше, если обращать внимание на официальную статистику. Но реальность далека от представляемой чиновниками картинки.

В данный момент в нашей стране подтверждено 10861 случаев заболевания. 272 заражения закончились летально, а 1413 человек выздоровели.

Сколько украинцев заболели и болеют на самом деле, узнать невозможно, ведь тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти слишком поздно недавно начали принимать хоть какие-то меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной.

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней. По истечению этого срока власти вынужденно назначили датой ослабления карантина 12 мая.

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