Русские просят Италию оплатить бесполезную гумпомощь снятием санкций
Российские террористы заспамили итальянских депутатов просьбами "оплатить получение гуманитарной помощи", которую кремлевские оккупанты отправляли под видом помощи для борьбы с коронавирусом.
В пятницу, 1 мая, итальянский политик Вито Петрочелли заявил о получении письма от единоросса Леонида Слуцкого, в котором ему предложили "нажать на Брюссель" для снятия санкций с Москвы.
- Наконец Москва выдала счет после того, как в Италии отправили помощь для борьбы с коронавирусом. В письме Слуцкий просит нажать на Брюссель, - подчеркнул Петрочелли, который представляет входящую в правящую коалицию партию "Движение пяти звезд".
В письме российский террорист заявил, что "называющие себя демократическими страны наложили различные виды санкций почти на треть населения мира и не планируют их ослаблять даже во время борьбы с коронавируса", а также призвал итальянцев "отказаться от деструктивной политики санкций".
Фактически же русские стараются залезь в окно после того, как перед ними закрыли дверь в ООН. Под шумок пандемии Кремль надеется добиться снятия ограничений, которые возложили на них из-за оккупации Крыма и Донбасса.
Не менее эпичным является и то, что вместо гуманитарной помощи, которая на самом деле могла понадобиться итальянцам в период пика смертей, русские отправили им совершенно ненужные машины для мытья асфальта, а также не шарящих в эпидемиологоии военнослужащих.
Как известно, Италия люто провтыкала с введением серьезных карантинных мер, из-за чего COVID-19 распространился по всей ее северной части, а также разлетелся практически по всему миру.
В Украине ситуация выглядит намного лучше, если обращать внимание на официальную статистику. Но реальность далека от представляемой чиновниками картинки.
В данный момент в нашей стране подтверждено 10861 случаев заболевания. 272 заражения закончились летально, а 1413 человек выздоровели.
Сколько украинцев заболели и болеют на самом деле, узнать невозможно, ведь тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.
Кроме того, власти слишком поздно недавно начали принимать хоть какие-то меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной.
Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.
13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.
16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.
17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.
18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.
25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней. По истечению этого срока власти вынужденно назначили датой ослабления карантина 12 мая.