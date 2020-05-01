Русские просят Италию оплатить бесполезную гумпомощь снятием санкций

Русские требуют от итальянцев расплатиться за бесполезную гумпомощь

Российские террористы заспамили итальянских депутатов просьбами "оплатить получение гуманитарной помощи", которую кремлевские оккупанты отправляли под видом помощи для борьбы с коронавирусом.

В пятницу, 1 мая, итальянский политик Вито Петрочелли заявил о получении письма от единоросса Леонида Слуцкого, в котором ему предложили "нажать на Брюссель" для снятия санкций с Москвы.

- Наконец Москва выдала счет после того, как в Италии отправили помощь для борьбы с коронавирусом. В письме Слуцкий просит нажать на Брюссель, - подчеркнул Петрочелли, который представляет входящую в правящую коалицию партию "Движение пяти звезд".

В письме российский террорист заявил, что "называющие себя демократическими страны наложили различные виды санкций почти на треть населения мира и не планируют их ослаблять даже во время борьбы с коронавируса", а также призвал итальянцев "отказаться от деструктивной политики санкций".

Фактически же русские стараются залезь в окно после того, как перед ними закрыли дверь в ООН. Под шумок пандемии Кремль надеется добиться снятия ограничений, которые возложили на них из-за оккупации Крыма и Донбасса.

Не менее эпичным является и то, что вместо гуманитарной помощи, которая на самом деле могла понадобиться итальянцам в период пика смертей, русские отправили им совершенно ненужные машины для мытья асфальта, а также не шарящих в эпидемиологоии военнослужащих.

Как известно, Италия люто провтыкала с введением серьезных карантинных мер, из-за чего COVID-19 распространился по всей ее северной части, а также разлетелся практически по всему миру.

В Украине ситуация выглядит намного лучше, если обращать внимание на официальную статистику. Но реальность далека от представляемой чиновниками картинки.

В данный момент в нашей стране подтверждено 10861 случаев заболевания. 272 заражения закончились летально, а 1413 человек выздоровели.

Сколько украинцев заболели и болеют на самом деле, узнать невозможно, ведь тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти слишком поздно недавно начали принимать хоть какие-то меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной.

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней. По истечению этого срока власти вынужденно назначили датой ослабления карантина 12 мая.