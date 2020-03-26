Русские отправили в Италию бесполезные грузы и военных вместо медиков

Путин перебросил в Италию террористов под видом медиков

Российский диктатор хвалится тем, что его страна оказывает помощь одной из наиболее пострадавших от китайского коронавируса стран, где он фактически контролирует провластную партию. Только подмога Путина оказалась самым настоящим троянским конем.

По данным источников итальянского издания La Stampa, российские террористы направили в на своих военных бортах Ил-76 грузы, которые являются абсолютно бесполезными или не эффективными.

Так, в виде "помощи братскому народу" Кремль перебросил в Италию оборудование для дезинфекции улиц и другую подобную спецтехнику. При этом пострадавшей от пандемии стране такой груз вообще не нужен. Но и это полбеды, ведь от бесполезной продукции от РФ хотя бы не будет вреда.

Основная загвозка в том, что "российские специалисты-медики", которых Москва командировала в Италию для помощи местным врачам, оказались генералами, полковниками и майорами.

"Сама операция находится в ведении минобороны России, а не здравоохранения. Таким образом Москва преследует свои политические и дипломатические интересы, - отмечают собеседники влиятельного издания. - Премьер Джузеппе Конте согласился принять помощь, чтобы "укрепить личные отношения с Москвой". Ведь именно после телефонного разговора лидеров двух стран Россия в конце прошлой недели направила в Италию девять транспортных самолетов с гуманитарной помощью и около сотни "специалистов".

Как известно, Италия люто провтыкала с введением серьезных карантинных мер, из-за чего COVID-19 распространился по всей ее северной части, а также разлетелся практически по всему миру. Число зараженных в стране приближается к 75 тысячам.

Напомним, в Украине официально зафиксировано 156 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Среди заболевших - экс-глава СБУ и соратник лидеров Зе команды Валерий Хорошковский, член "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александр Лукашев, адепт Зеленского Руслан Горбенко и депутат группы "Доверие" Сергей Шахов. В больнице находится и нардеп Сергей Вельможный, у которого COVID-19 не смогли диагностировать. Но у его сына тесты показали положительный результат.

Сколько украинцев заболели на самом деле, узнать невозможно, поскольку тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти страны только недавно начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней.