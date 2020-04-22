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Украина заблокировала в ООН вторую российскую резолюцию о снятии санкций

Вчера, 20:20
Русские пытаются избежать санкций под шумок пандемии - фото 1
Русские пытаются избежать санкций под шумок пандемии

Российские террористы по-прежнему пытаются добиться ослабления санкционного режима из-за развязанной на Донбассе войны и захвата Крыма, прикрываясь необходимостью "гуманитарного перемирия" во время коронавируса.

Об этом в среду, 22 апреля, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, по словам которого наши дипломаты успешно пресекли попытки террористов.

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- Россия не оставляет попыток принять в Генассамблее ООН манипулятивные резолюции. Под прикрытием борьбы с пандемией COVID-19 они хотят размыть санкционный режим. 22 апреля РФ вынесла на утверждение новый документ. Текст подкорректировали, но его манипулятивная суть не изменилась, - отметил министр. - Мы не могли поддержать такую ​​резолюцию и поэтому прервали так называемую "процедуру умолчания" и заблокировали эту инициативу.

Как утверждает глава внешнеполитического ведомства, Украина намерена и дальше блокировать попытки русских уйти из-под санкций, ведь деоккупировать Крым и убираться с территорий Донбасса кремлевские агрессоры не намерены, но при этом пытаются разблокировать для себя хоть какие-то возможности зарабатывать деньги в условиях дико падающих цен на нефть.

- Примером эффективных решений есть две резолюции о противодействии COVID-19, которые уже одобрены Генассамблеей ООН. В числе соавторов их значится и Украина. Наше государство отдана реальной борьбе с пандемией и эффективным и слаженным действиям мирового сообщества. Общая цель - это победа над вирусом, а не над санкциями за военную агрессию, - подчеркнул Кулеба.

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