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Русские привезли в Беларусь монстра с березой в анусе (ВИДЕО)

18:00
Сие призвано мотивировать русских побеждать - фото 1
Сие призвано мотивировать русских побеждать

Кремлевские пропагандисты уделяют множество внимания деталям, которые формируют у фанатов фунфыриков ощущение великой державы. Для этого из бюджета нищей страны тратятся миллионы на разработку всевозможных логотипов, талисманов и прочей мишуры.

Зарабатывают на разработке и создании символики, которая должна у всех вызывать ассоциации с Россией, а у Иванов - желание волать "Тагииил!" и выпить еще литруню, работники "Студии Лебедева".

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Секрет их успеха весьма прост: вместо традиционной водки дизайнеры, судя по всему, упортребляют совершенно другие вещества. Которые и позволяют им клепать нечто. Преимущественно ужасное.

Так, в Беларуси во время провальных Европейских игр, на которые потратили кучу бабла, но ничего не отбили, откатал свой первый выезд талисман команды РФ - кот-ушанка.

Стоит отметить, что на жутко выглядящего монстра никто из гостей Минска из России внимания не обращал почти неделю - было чем заняться. Но когда русские продрали зенки и наконец узрели, несколько удивились. Во-первых, вообще не ясно, как разукрашенный ободранец должен вдохновлять спортсменов побеждать. А, во-вторых, идея засунуть коту в задний проход березку, была просто гениальной. Но никем не понятой.

Русское чудовище от студии Лебедева - ужасайтесь онлайн:

Художник и дизайнер «Студии Лебедева» Егор Жгун разработал новые талисманы олимпийской команды России — кота-ушанку и медведя-неваляшку. Презентация проекта опубликована на сайте студии, также маскотов представили в эфире «Матч ТВ». Выглядит это в высшей степени убого.

Жуткие талисманы будут представлять «Команду России» — организацию при Олимпийском комитете, куда входят спортсмены из разных видов спорта. Медведь одновременно сочетает в себе качества матрёшки и неваляшки: «Он никогда не стоит на коленях - у него их попросту нет».

Впрочем, есть и другое объяснение, что учетом того, что монстры направлены на Европейские Игры в Беларусь, не сложно предположить, что этих чудовищ готовят для устрашения и деморализации белорусов, которых Россия давно хочет захватить. В данном случае избитая фраза "забросать шапками", а талисман русской сборной - это шапка-ушанка, приобретает вполне реальное наполнение.

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