Ведущее американское издание опубликовало путеводитель "по российскому Крыму"

Американский журналист призвал граждан США нарушать законы Украины

Влиятельные представители прессы США из Los Angeles Times неслабо шкваранулись, издав статью своего обозревателя, в которой Крым беззастенчиво назван "русским".

В самом тексте, конечно, упоминают, что полуостров признан всем миром как оккупированная Россией территория, но делают это мимоходом.

Зато полноценно призывают американцев посещать Крым.

Причем делать это советуют именно в нарушение законов Украины. Вот так в открытую поработал на русских обозреватель LA Times Джефф Даррен Опдайк.

В своем материале журналист без обиняков дает всем понять, что "Крым символически подарили Украине еще до ее существования", прославляет Путина рассказами о преображении полуострова, а также описывает прелести жизни в оккупированном Крыму:

"Ялта - это русский Санта-Барбара (или, может, Ла Джолла). Конечно, статуя Ленина стоит на страже, а мурал с мореплаванием Владимира Путина напоминает вам, какая страна теперь обладает полуостровом".

Кроме того, Опдайк описал свои полеты в Крым, которых только лишь за прошлый год было пять. Составил он и лайфхак для американцев: как попасть на захваченную русскими территорию, описал отели, в которых нужно останавливаться и самолеты, которыми следует летать. Через Москву, разумеется, что является нарушением закона Украины.

Также пособник Москвы указал, что "для посещения Крыма американцам необходима российская виза".

В связи с подобной публикацией автора опуса уже наградили профайлом на "Миротворце", а чиновники мининформполитики оторвались от рисования муралов и пишут письма в редакцию с пояснением позиции Украины.