ПАСЕ Выборы в Раду 2019 День Конституции 2019 Владимир Зеленский война на Донбассе

Ведущее американское издание опубликовало путеводитель "по российскому Крыму"

16:00
Американский журналист призвал граждан США нарушать законы Украины - фото 1
Американский журналист призвал граждан США нарушать законы Украины

Влиятельные представители прессы США из Los Angeles Times неслабо шкваранулись, издав статью своего обозревателя, в которой Крым беззастенчиво назван "русским".

В самом тексте, конечно, упоминают, что полуостров признан всем миром как оккупированная Россией территория, но делают это мимоходом.

Мяч на стороне России: спецпредставитель Госдепа оценил отвод войск от Станицы Луганской

Зато полноценно призывают американцев посещать Крым.

Ведущее американское издание опубликовало путеводитель 'по российскому Крыму' - фото 183451

Причем делать это советуют именно в нарушение законов Украины. Вот так в открытую поработал на русских обозреватель LA Times Джефф Даррен Опдайк.

В своем материале журналист без обиняков дает всем понять, что "Крым символически подарили Украине еще до ее существования", прославляет Путина рассказами о преображении полуострова, а также описывает прелести жизни в оккупированном Крыму:

"Ялта - это русский Санта-Барбара (или, может, Ла Джолла). Конечно, статуя Ленина стоит на страже, а мурал с мореплаванием Владимира Путина напоминает вам, какая страна теперь обладает полуостровом".

Ведущее американское издание опубликовало путеводитель 'по российскому Крыму' - фото 183450

Кроме того, Опдайк описал свои полеты в Крым, которых только лишь за прошлый год было пять. Составил он и лайфхак для американцев: как попасть на захваченную русскими территорию, описал отели, в которых нужно останавливаться и самолеты, которыми следует летать. Через Москву, разумеется, что является нарушением закона Украины.

Ведущее американское издание опубликовало путеводитель 'по российскому Крыму' - фото 183452

Также пособник Москвы указал, что "для посещения Крыма американцам необходима российская виза".

В связи с подобной публикацией автора опуса уже наградили профайлом на "Миротворце", а чиновники мининформполитики оторвались от рисования муралов и пишут письма в редакцию с пояснением позиции Украины.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
США Россия терроризм Оккупация Крыма Крым Новости
powered by lun.ua
Другое на тему
Боевики "ДНР" и "ЛНР" отдали Медведчуку не совсем военнопленных - фото 1
Медведчук везет в Украину дезертиров и пленного водителя (ФОТО)
17:00
Трамп прилетел с Меланьей, Путин - с Лавровым - фото 1
Трамп подтрунивал над Путиным во время встречи на G20
10:00
Украина будет в ПАСЕ?: Рада вынесет вердикт - фото 1
Украина будет в ПАСЕ?: Рада вынесет вердикт
Вчера, 22:02
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Пенниуорт - самый интригующий проект июля 2019 - фото 1
Что смотреть: Лучшие сериалы июля
10:40
Украина, июнь 1941-го - фото 1
Почему 22 июня 1941 года не стоит превращать в сакральную дату
22 июня, 11:45
Как дела в регионах? - фото 1
Дети лейтенанта Шмидта: Как «У Зеленского» делят Одессу
20 мая, 20:10
Загрузка...