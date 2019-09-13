Русская звезда сериала "Кріпосна": Я не верю Путину. Морда у него хитрая и самодовольная

Юлия Ауг на месте гибели Небесной Сотни / СТБ

Россиянка Юлия Ауг, сыгравшая одну из главных ролей в сериале канала СТБ "Кріпосна", жестко раскритиковала Путина и власти своей страны, которые много лет издеваются не только над гражданами России, но и мешают жить соседям.

В сериале Кріпосна Юлия Ауг играет помещицу Анну Львовну Червинскую - это один из ключевых персонажей драмы и ее отправная точка, ведь именно из-за эгоизма помещицы вынуждена страдать главная героиня - Катя Вербицкая.

В России кино-талант Юлии Ауг отмечен наивысшими наградами. Однако из-за своей политической позиции она находится в неписаном списке нежелательных лиц. А тех, кто решается с ней работать, становится все меньше. Тем не менее, Юлия резко и публично критикует кровавый путинский режим.

Юлия Ауг из-за политической позиции лишилась права на профессию в России

«Ну, не верю я Путину. Морда у него хитрая и самодовольная. У меня зла не хватает», – откровенно говорит Юлия Ауг в интервью программе Вікна-новини.

Так же публично российская актриса выражает свою поддержку пленникам Кремля.

«В Украине политических заключённых сегодня встречают как героев. Каждого у трапа встретил президент и пожал руку. Почему Путин не встречает наших? Почему нет до сих пор списка освобождённых? Это не событие для России? Или потому, что ихтамнет?» - написала в социальной сети актриса.

Путин - это современная Россия

Встреча команды «Вікна-новини» с Юлией Ауг произошла еще накануне большого обмена пленными. Тогда актриса прилетела в Киев специально для съемок в сюжете и только на один день. Несмотря на плотный график, актриса попросила найти "окошко", чтобы она смогла сходить на Майдан и почтить память Героев Небесной Сотни.

Несмотря на угрозу – навсегда закрепиться в черном списке – Юлия Ауг заявляет о своей позиции не только как гражданка, но и как деятель искусства. Сейчас, уже как режиссер, она работает над театральной постановкой о войне на Донбассе. Говорит: русский театр, в отличие от телевидения и кинематографа, еще сохранил остатки свободы (всеоре проверим - ред).

Россиянка наслаждается духом свободы

«У нас половина Иркутской области тонет, у нас пожары в лесах. А при этом во всех официальных СМИ главная проблема для России – это Украина. Это выглядит уже абсурдом. И очень многие это понимают», – делится наболевшим Ауг.

Также актриса отмечает: «Я не знаю, как вы лично относитесь к Зеленскому, но то, что у вас есть возможность сменить власть, что вообще существует такая процедура – это невероятно круто. У нас это невозможно сейчас. Я бы хотела проснуться в мире, в котором на выборах мог победить другой человек».

Юлия Ауг и Катерина Ковальчук

Отметим, что Юлия Ауг - не единственная россиянка, которая играет в сериале Кріпосна. Исполнительница главной роли - Катерина Ковальчук - также имеет русский паспорт, однако о политике предпочитает не высказываться. Впрочем, ее желание покинуть Россию и осесть в Голливуде косвенно говорит о том, что юной актрисе также не особо комфортно в стране, которая захватывает чужие территории, спонсирует мировой терроризм и устраивает репрессии против собственных граждан.