Путин победил: с России сняли санкции в ПАСЕ

Российских террористов вернули в ПАСЕ

В ночь на вторник, 25 июня, в Парламентской ассамблее Совета Европы проголосовали за резолюцию, которая отменяет существующий механизм санкций, а также приглашает делегацию российских террористов вернуться к участию в заседаниях без каких-либо ограничений.

В поддержку убийц ради взносов Кремля в бюджет ПАСЕ проголосовавши 118 депутатов Совета Европы. 62 человека осознавали последствия такого решения, поэтому выступили против, а ещё 10 - воздержались.

Таким образом, в регламенте ПАСЕ появилась абсолютно пророссийская система, которая запрещает накладывать санкции на национальные делегации.

Уже сегодня русские, среди которых значатся участники развязывания войны в Украине и Грузии, приступят к полноценной работе и подрыванию института Европы.

Единственный механизм ограничений, который оставляет резолюция, - отказ в подтверждении полномочий делегации того или иного государства. Украинские депутаты в ПАСЕ будут пытаться воспользоваться этим, но в изменяющим регламент документе эти пункты прописаны слишком нечетко, а пророссийское лобби очень сильно.

Более того, специально для Кремля в резолюцию вписали норму, согласно которой подавать списки депутатов-представителей можно не перед началом сессии, а в любой момент. Это и дало оккупантам возможность работать сразу же после голосования.