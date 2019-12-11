Россия проведет "свои" Олимпийские игры – заявление

Россия проведет свои Олимпийские игры – заявление

Намедни Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранил на 4 года российских спортсменов от участия в мировых соревнованиях. В РФ отчаиваться не стали и задумались о "своих" Олимпийских играх.

Об этом заявила спикер Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко.

"Это решение (ВАДА) свидетельствует об очевидном кризисе институтов мирового спорта. Я считаю, что Россия может у себя проводить свои Игры", - заявила чиновница и вновь подчеркнула "несправедливость" решения комиссии.

Валентина Матвиенко

"Так называемое расследование WADA основывалось лишь на показаниях бывших сотрудников (РУСАДА), сбежавших за границу. После выдвинутых требований два года назад Россия приняла все меры, реформировала РУСАДА. Но это не дало результатов”, - заявила Матвиенко.

Напомним, Исполком Всемирного антидопингового агентства WADA на 4 года лишил РФ права участвовать в международных соревнованиях. Согласно постановлению организации, отныне Россия лишается права принимать участие в больших соревнованиях (в том числе и Олимпиадах), а ее чиновники права их посещения.

Кроме того РФ не сможет проводить аналогичные мероприятия на своей территории. Таким образом российские спортсмены пропустят токийскую олимпиаду в 2020 г. и Зимние игры в Пекине в 2022 г. Но есть нюанс.