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Прощай, Олимпиада: WADA забанило Россию на 4 года

13:30
Спорт отменяется: WADA забанила Россию на 4 года - фото 1
Спорт отменяется: WADA забанила Россию на 4 года

Исполком Всемирного антидопингового агентства WADA на 4 года лишил РФ права участвовать в международных соревнованиях.

Россия атаковала международные антидопинговые организации

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

Согласно постановлению организации, отныне Россия лишается права принимать участие в больших соревнованиях (в том числе и Олимпиадах), а ее чиновников права их посещения.

Кроме того РФ не сможет проводить аналогичные мероприятия на своей территории. Таким образом российские спортсмены пропустят токийскую олимпиаду в 2020 г. и Зимние игры в Пекине в 2022 г.

Но есть нюанс

Российские спортсмены, не обвиненные в применении допинга, смогут выступать на соревнованиях, но под чужим флагом.

Напомним, впервые о глобальном надувательстве в российском спорте, осуществленном на государственном уровне, заговорили после зимней Олимпиады в Сочи в 2014, когда выяснилось, что махинациями с подменой допинг-проб занимались не только российские анти-допинговые организации, но и спецслужбы РФ. Из-за этого Россия была частично забанена на Олимпиаде 2016 в Рио-де-Жанейро, а также была вынуждена выступать под нейтральным флагом на Зимней Олимпиаде 2019 в Южной Корее.

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допинговый скандал Россия WADA Новости Украина
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