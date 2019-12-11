Полное табу: комиссия атлетов WADA требует не допускать русских даже в нейтральном статусе

Русским могут полностью запретить участвовать в Олимпиаде-2020

Чиновники Всемирного антидопингового агентства хотят добиться запрета на участие спортсменов страны-агрессора и под флагом Олимпиады. Если такое решение примут, главные спортивные соревнования в 2020-м году пройдут в дружеской и миролюбивой обстановке - совсем без русских.

В среду, 11 декабря, комиссия спортсменов WADA проведет заседание, темой которого будет подача апелляции в Спортивный арбитражный суд.

С помощью иска функционеры хотят пересмотреть санкции против России за существование государственной программы по подмене анализов на прием допинга. Сейчас в комиссии опасаются, что апелляция, которую российская сторона намерена подать в CAS, принесет успех. Комиссия хочет добиться, чтобы российские спортсмены не могли выступать на крупнейших соревнованиях даже в нейтральном статусе, поэтому она сама может подать апелляцию в CAS и потребовать полного отстранения атлетов из России.

За массовые случаи применения, а затем - сокрытия преступлений путем вмешательства ФСБшников, а также за попытки взломов серверов антидопинговых организаций в агентстве хотят забанить всех русских на предстоящей Олимпиаде-2020. Ранее не попавшимся за приемом запрещенных препаратов адептов Путина были готовы допустить к соревнованиям, но при условии их выступления с флагом Игр. Кроме того, на главном спортивном состязании мира никогда не зазвучат звуки российского гимна.

Напомним, впервые о глобальном надувательстве в российском спорте, осуществленном на государственном уровне, заговорили после зимней Олимпиады в Сочи в 2014, когда выяснилось, что махинациями с подменой допинг-проб занимались не только российские анти-допинговые организации, но и спецслужбы РФ. Из-за этого Россия была частично забанена на Олимпиаде 2016 в Рио-де-Жанейро, а также была вынуждена выступать под нейтральным флагом на Зимней Олимпиаде 2019 в Южной Корее.