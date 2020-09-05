Россия намеренно сбила MH17 - заявление

Россия намеренно сбила MH17 – адвокат родственников жертв

Россия намеренно уничтожила пассажирский лайнер MH17.

Об этом заявил адвокат родственников погибших Джерри Скиннер.

"Это было сделано намеренно с конкретным намерением — сбить авиалайнер и убить невинных. Иначе зачем России преодолевать сотни километров в район, который удерживают боевики. Было инициировано вторжение, которому предшествовало медленное проникновение российских военных "в отпуск", Группы контроля над вооружениями в течение нескольких месяцев, еще до нападения, наблюдали за тяжелым вооружением в этой местности. Если ты стоишь посреди дороги, то тебя собьет машина, если стоишь под коридором, который используется для коммерческого авиасообщения - над тобой пролетит самолет. Это означает, что они хотели сбить коммерческий самолет", - рассказал юрист, уточнив, какую именно цель преследовала Россия.

«Мне кажется, целью РФ было обвинить в гибели самолета Украину и использовать это как повод ввести войска. Это была провокация, сбивали понарошку ", - добавил Джерри Скиннер.

Напомним, что…

Пассажирский лайнер МН17 был сбит из ЗРК "Бук" в июле 2014 г.. В результате катастрофы погибли 298 человек. Сразу после трагедии боевики "ДНР" попытались переложить вину на Украину, однако их доводы оказались несостоятельными. Началось длительное расследование обстоятельств преступления.

В июле 2019 г. Украина передала Нидерландам уголовное дело по "Боингу". По данным Международной следственной группы (JIT), в гибели самолета MH17 виновны россияне Сергей Дубинский ("Хмурый"), Олег Пулатов ( "Гюрза"), Игорь Гиркин ("Стрелков"), а также украинец Леонид Харченко ("Крот"). Все подозреваемые на данный момент проживают на территории РФ.