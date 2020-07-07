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СБУ задержала агента ГРУ, связанного с виновниками гибели MH17

Вчера, 22:35
СБУ задержала агента ГРУ, связанного с виновниками гибели MH17 - фото 1
СБУ задержала агента ГРУ, связанного с виновниками гибели MH17

Cотрудники Службы безопасности Украины задержали агента ГРУ, связанного с виновниками гибели пассажирского лайнера MH17 в июле 2014 г.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Служба безопасности Украины задержала в Киеве гражданина К., который в течение 2014-2020 годов осуществлял функции одного из «кураторов» руководителей так называемого "ДНР" по линии Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ (ГРУ РФ). В частности, как внештатный представитель спецслужб РФ, он принимал активное участие в создании так называемого "Разведывательного управления ДНР" и других подразделений указанной террористической организации", - говорится в сообщении.

Как уточняет источник, В распоряжении СБУ есть записи телефонных разговоров преступника, раскрывающих детали межведомственных войн между ГРУ и ФСБ за контроль над главарями террористической организации "ДНР".

Фигуранты записей в своих разговорах упоминают фамилии директора ФСБ Александра Бортникова и его заместителей Андрея Бурлаки и Сергея Смирнова, помощника президента РФ Владислава Суркова, руководителей "ДНР" Александра Захарченко, Александра Бородая и др.

Также важная часть обнародованных записей являет собой разговоры К. с генерал-майором ГРУ Сергеем Дубинский (позывной "Хмурый") и Леонидом Харченко (позывной «Крот»), объявленных в международный розыск по делу рейса MH17.

Примечание: Задержанного преступника обвиняют в преступлении, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины ("Создание террористической группы или террористической организации"). В ближайшее время ему будет вручено уведомление о подозрении.

Напомним, гибель MH17: В Донецке задержали одного из обвиняемых.

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