Российские оккупанты для перекачки воды в Симферополь перекрыли реку в Крыму

Русские перекрыли реку ради водоснабжения Симферополя / Крым.Реалии

Путинские террористы совершенно не справляются со своими международными обязательствами обеспечивать жителей оккупированных ими территорий всем необходимым.

А поскольку Крым для Путина считается экспонатом, который должен был бы показывать прелести захвата Россией чужих территорий, вопрос подачи воды на украинский полуостров является больным для Кремля.

Для обеспечения Крыма водой Москва уже задействовала свою агентурную сеть в Украине и, пока не получив желаемого, решили пойти на крайние меры. Которые не обеспечат полуостров живительной влагой в полной мере.

Во вторник, 8 сентября, боевики из российских трубных войск перекрыли реку Биюк-Карасу земляной плотиной. Из образовавшегося пруда воду начали качать для нужд Симферополя.

При этом река ниже искусственно созданной насыпи осталась вообще без воды, так что в угоду административному центру Крыма водоснабжения лишили Феодосию, Судак и множество других крупных объектов.

- Вода из Белогорского водохранилища через Биюк-Карасу обеспечивала водоснабжение множества населенных пунктов, а также арт-форум "Таврида" и Белогорскую мега-теплица. Вся эта ситуация грозит большими бедами, а власть нам снова говорит, что надо потерпеть, - заявил один из местных жителей журналистам издания "Крым.Реалии".

Напомним, население оккупированного полуострова испытывает значительные проблемы с водой. И дальше ситуация будет только ухудшаться.

Что касается вопроса возобновления поставок воды со свободной территории Украины, то среди представителей власти нет однозначной позиции по этому вопросу. Многие адепты Зе команды выступают за создание комфортных условий для террористов.