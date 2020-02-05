В Симферополе воды осталось на 100 дней, "ситуация напряженная"

В Симферополе воды осталось на 100 дней, "ситуация напряженная"

В оккупированном Симферополе имеющихся запасов воды хватит на 90-100 дней.

Об этом заявил т.н. "глава" Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль.

"Воды остается на 100 дней, а с учетом того, что сегодня 722 тыс. кубометров пришло, а расход 140 тыс., уже 104 дня", - заявил чиновник.

Игорь Вайль

В связи с напряженной ситуацией, в оккупированном городе введут график подачи воды: горячую воду будут подавать во все дни, кроме выходных. С 10 февраля будет ограничено потребление и холодной воды: жители города смогут удовлетворить свои нужны лишь по утрам и вечерам.

Отметим, что на данный момент Украина не намерена возобновлять водоснабжение полуострова до полной его деоккупации. В частности, на этом продолжает настаивать президент Украины Владимир Зеленский.

Однако в среде Команды Зе бытуют и иные мнения. Так, советник президента Даниил Гетманцев ранее отличился заявлением о том, что "отключая водоснабжение оккупированным территориям, мы вредим людям, которые являются нашими гражданами". Из-за слов политика разразился громкий скандал. Подробности читайте по ссылке.