Владимир Зеленский Крушение рейса Тегеран-Киев Коронавирус из Китая война на Донбассе

В Симферополе воды осталось на 100 дней, "ситуация напряженная"

Вчера, 17:00
В Симферополе воды осталось на 100 дней, "ситуация напряженная" - фото 1
В Симферополе воды осталось на 100 дней, "ситуация напряженная"

В оккупированном Симферополе имеющихся запасов воды хватит на 90-100 дней.

Люди "ЕС" и Голос "забыли" всех узников-татар Кремля – ВИДЕО

Об этом заявил т.н. "глава" Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль.

"Воды остается на 100 дней, а с учетом того, что сегодня 722 тыс. кубометров пришло, а расход 140 тыс., уже 104 дня", - заявил чиновник.

В Симферополе воды осталось на 100 дней, 'ситуация напряженная' - фото 195423

Игорь Вайль

В связи с напряженной ситуацией, в оккупированном городе введут график подачи воды: горячую воду будут подавать во все дни, кроме выходных. С 10 февраля будет ограничено потребление и холодной воды: жители города смогут удовлетворить свои нужны лишь по утрам и вечерам.

Отметим, что на данный момент Украина не намерена возобновлять водоснабжение полуострова до полной его деоккупации. В частности, на этом продолжает настаивать президент Украины Владимир Зеленский.

Однако в среде Команды Зе бытуют и иные мнения. Так, советник президента Даниил Гетманцев ранее отличился заявлением о том, что "отключая водоснабжение оккупированным территориям, мы вредим людям, которые являются нашими гражданами". Из-за слов политика разразился громкий скандал. Подробности читайте по ссылке.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
вода Крым Россия Новости
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Записи Гончарука слили с техники Грошей – Зеленский - фото 1
Записи Гончарука слили с техники Грошей – Зеленский
23:00
Главтаможенник Нефедов ярко зажег на пор*о-вечеринке – ВИДЕО - фото 1
Главтаможенник Нефедов ярко зажег на пор*о-вечеринке – ВИДЕО
16:24
Вину президента Штатов не признали по всем пунктам обвинения - фото 1
Сенат США оправдал Трампа
08:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
1917 - стоит ли смотреть фильм. Ответ в статье - фото 1
Военная драма 1917: Жуткий Ад одним кадром
03 февраля, 22:00
Викинги - 6 сезон - кто кого сыграл - фото 1
Викинги: Все звезды 6 сезона и Данила Козловский
31 января, 20:00
Баку там'ятає - фото 1
Режисери смерті. Хто створив умови для Чорного січня в Азербайджані
20 января, 11:35