В аннексированном Крыму резко урезали подачу воды: Раскрыты детали
С понедельника 7 сентября, в некоторых районах оккупированного Крыма будет значительно урезана подача воды.
Об этом сообщает "Крым: Реалии".
В частности, наложенные ограничения коснутся жителей Симферополя, Бахчисарайского и Симферопольского районов. Питьевую воду жителям будут подавать строго по часам – утром и вечером. В Симферополе часть города будет получать воду по три часа утром и вечером: с 6:00 до 9:00 и с 18:00 до 21:00.
Как уточняют источники оккупантов, на третьем этапе (ограничения водопоставок - прим. ред.) потребление воды снизится до 100 тыс. кубометров в сутки вместо 160 тыс. кубов.
Напомним, что…
Население оккупированного полуострова испытывает значительные проблемы с водой. И дальше ситуация будет только ухудшаться.
Что касается вопроса возобновления поставок воды со свободной территории Украины, то среди представителей власти нет однозначной позиции по этому вопросу.