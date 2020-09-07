В аннексированном Крыму резко урезали подачу воды: Раскрыты детали

В аннексированном Крыму урезали подачу воды: Раскрыты детали

С понедельника 7 сентября, в некоторых районах оккупированного Крыма будет значительно урезана подача воды.

Об этом сообщает "Крым: Реалии".

В частности, наложенные ограничения коснутся жителей Симферополя, Бахчисарайского и Симферопольского районов. Питьевую воду жителям будут подавать строго по часам – утром и вечером. В Симферополе часть города будет получать воду по три часа утром и вечером: с 6:00 до 9:00 и с 18:00 до 21:00.

Как уточняют источники оккупантов, на третьем этапе (ограничения водопоставок - прим. ред.) потребление воды снизится до 100 тыс. кубометров в сутки вместо 160 тыс. кубов.

Напомним, что…

Население оккупированного полуострова испытывает значительные проблемы с водой. И дальше ситуация будет только ухудшаться.

Что касается вопроса возобновления поставок воды со свободной территории Украины, то среди представителей власти нет однозначной позиции по этому вопросу.