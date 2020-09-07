Владимир Зеленский Карантин в Украине Танці з зірками Беларусь Гео Лерос война на Донбассе Досье

В аннексированном Крыму резко урезали подачу воды: Раскрыты детали

16:30
В аннексированном Крыму урезали подачу воды: Раскрыты детали - фото 1
В аннексированном Крыму урезали подачу воды: Раскрыты детали

С понедельника 7 сентября, в некоторых районах оккупированного Крыма будет значительно урезана подача воды.

Украина возобновит поставки воды в Крым: Шмыгаль назвал условие

Об этом сообщает "Крым: Реалии".

В частности, наложенные ограничения коснутся жителей Симферополя, Бахчисарайского и Симферопольского районов. Питьевую воду жителям будут подавать строго по часам – утром и вечером. В Симферополе часть города будет получать воду по три часа утром и вечером: с 6:00 до 9:00 и с 18:00 до 21:00.

Как уточняют источники оккупантов, на третьем этапе (ограничения водопоставок - прим. ред.) потребление воды снизится до 100 тыс. кубометров в сутки вместо 160 тыс. кубов.

Напомним, что…

Население оккупированного полуострова испытывает значительные проблемы с водой. И дальше ситуация будет только ухудшаться.

Что касается вопроса возобновления поставок воды со свободной территории Украины, то среди представителей власти нет однозначной позиции по этому вопросу.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Крым Оккупация Крыма вода Новости Украина
Крым: Реалии
Другое на тему
Украина потребовала от России приструнить своих боевиков - фото 1
Украина потребовала от России приструнить своих боевиков
15:30
В Минске нагло похитили соратницу Тихановской: Что происходит - фото 1
В Минске нагло похитили соратницу Тихановской: Что происходит
13:32
Коломойский является владельцем "золотого паспорта" Кипра: Что это значит - фото 1
Коломойский является владельцем "золотого паспорта" Кипра: Что это значит
11:14
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Народе мій, до тебе я ще верну - фото 1
Невольники чести: Почему украинские диссиденты жертвовали собой не напрасно
04 сентября, 10:25
Танки Вермахту на вулицях Львова - фото 1
Перший день війни: Коли Друга світова прийшла до України
01 сентября, 08:30
Вбивці Іси Мунаєва та охоронці Захарченка: чим займалися кадирівці головорізи на Донбасі - фото 1
Вбивці Іси Мунаєва та охоронці Захарченка: чим займалися кадирівці головорізи на Донбасі
14 августа, 13:00