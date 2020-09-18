Российские недоартисты снялись в зашкварном клипе в поддержку Лукашенко (ВИДЕО)

Для помощи Лукашенко направили отряд сбитых летчиков российской эстрады

Ватоголовые сбитые летчики российской эстрады приняли участие в съемках откровенно пропагандистского клипа, который, по замыслу Кремля, должен придать легитимности захватчику власти в Беларуси.

Для видеоролика с абсолютно дичайшим содержанием политтехнологи приобщили Филиппа Киркорова, Николая Баскова, Александра Буйнова, Аниту Цои, Дениса Майданова, Диану Гурцкую и других артистов, ставших ноунеймами.

Примечательно, что пропагандисты из Кремля при написании песни не использовали прямого упоминания Лукашенко, но воткнули в слова его цитату, которая и расставляет все точки над "i". В тексте с якобы красочным описанием Беларуси звучит фраза "любимую не отдают". Именно этими словами Лукашенко закончил выступление во время президентских выборов. Так что, де-факто, таким образом, российских недоартистов попытались привлечь к разруливанию политической проблемы Путина.

Видосик опубликовали на странице беларусской группы "Аура" в YouTube, а после его обнародования представители российских "звезд" начали давать заднюю.

Так, у Киркорова и Буйнова объявили, что в поддержку Лукашенко артисты не выступали. Мол, им предложили "записать хорошую песню".

Напомним, 9 августа в Беларуси завершились выборы президента. По официальным данным, в избирательной гонке уверенно лидирует Александр Лукашенко, но в нарисованные ему властями 80% поддержки избирателей никто не верит. Десятки тысяч людей вышли на улицы, чтобы добиться непризнания результатов выборов, а представители карательной системы применили к ним спецсредства.

10 августа Светлана Тихановская заявила о непризнании результатов выборов, осуждении насилия и желании лично встретиться с Александром Лукашенко. В этот же день КГБ Беларуси сообщил о предотвращении покушения на жизнь оппозиционного кандидата.

Позже в сети появилась информация о насильном удержании Тихановской в здании ЦИК. Немного погодя эта новость была названа вбросом с целью заманить протестующих под здание избиркома. Впрочем, главную оппозиционную кандидатшу, судя по всему, действительно удерживали и заставляли записывать видосики с призывами прекратить протесты.

Утром 11 августа глава МИД Литвы Линас Линкявичус сообщил о выезде Светланы Тихановской из Беларуси. В ночь на 14 число из переполненных СИЗО режим начал выпускать задержанных. Их избивали и пытали. В штабе Тихановской начали создавать рабочую группу по переходу власти, но сам факт ее существования у диктатора игнорируют. Протесты затихли, а вместо уволившихся сотрудников государственных СМИ их работу переняли российские пропагандисты. Кроме того, карательные отряды силовиков активно перегруппировываются, а в Минск мотаются самолеты ФСБ и ВС РФ. После этого Лукашенко привел армию в полную боевую готовность, заявил о "наступлении НАТО" и заявил о полной поддержке своих действий со стороны Путина.

Вялотекущие протесты продолжаются до сих пор. Каратели пакуют людей, а те не переходят к активным действиям и практически без сопротивления наблюдают за происходящим.