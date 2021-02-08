Рінат працює: Після аварійних зупинок ТЕС ціна електроенергії взлетіла на 18%

Себе не обдурить

За вісім днів лютого ціна електроенергії на «ринку на добу наперед» підстрибнула на 17,6% у порівнянні із середньою ціною за січень і склала 1719,7 грн за МВт-год. Таким чином Рінат Ахметов вирішив перекласти свої витрати на споживачів.

Зростання ціни відбулося на фоні дефіцитів вугілля на складах ТЕС та аварійних зупинок енергоблоків ТЕС, свідчать дані на сайті «Оператора Ринку».

Близько 70% потужності теплової генерації контролює компанія ДТЕК Ріната Ахметова. Тобто можна впевнено говорити, що монополіст Ахметов вирішив зробити крайнім у своїх проблемах громадян України.

Минулого тижня НКРЕКП заявила, що здійснює перевірки теплових електростанцій на предмет забезпечення паливом. Окрім того, за даними енергорегулятора, щоденне зменшення запасів вугілля загрожує стабільній роботі енергоблоків ТЕС, а це може спровокувати виникнення загальносистемної аварії в об’єднаній енергосистемі України та введення в дію графіків аварійного припинення електропостачання споживачам.

Окрім того, минулого тижня відбулася ціла серія аварійних зупинок блоків ТЕС. Так 2 лютого відбулася аварійна зупинка блоків на Запорізькій ТЕС та Курахівській ТЕС (обидві належать ДТЕК), після чого була отримана аварійна допомога із Білорусі. Ввечері 3 лютого внаслідок аварії була повністю зупиненаЗапорізька ТЕС (ДТЕК), а через два дні там же аварійно був зупинений блок №1 Запорізької ТЕС. 6 лютого на електростанціях ДТЕК було виведено у аварійний ремонт ще два енергоблоки: на Ладижинській та Добротвірській ТЕС.

Всього станом на 7 лютого у аварійному ремонті перебувало 9 енергоблоків: 7 блоків ТЕС компанії ДТЕК та по одному у Центренерго та Донбасенерго. Ще 6 енергоблоків не працювали через відсутність палива: 2 блоки ДТЕК, 3 блоки Центренерего та 1 блок Київської ТЕЦ-5. Дефіцити електроенергії покривалися імпортом із Білорусі та Росії.