Ректор КНУ отменил назначение Портнова

Студенты и активисты сумели выгнать Портнова из универа

Леонид Губерский, которому давно пора уйти в отставку, приехал к протестующим против триумфального возвращения в Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко сепара Андрея Портнова.

Ректор одного из топовых ВУЗов страны решил не дожидаться утра и примчался к объявившим акцию протеста бессрочной активистам и студентам.

Никакого отказа требованиям уволить Портнова он не выказал, а наоборот попытался сделать вид, что сам не знал о назначении и от руки написал указ об отмене приема экс-заместителя главы администрации президента времён Яныка.

Правда, подобный указ об отмене скандальный антиукраинский деятель без проблем может обжаловать в суде, мол, никаких норм увольнения Губерский не придерживался. Правда, сам коллаборант пообещал в суды не идти.

Кроме того, не исключён и вариант отказа ректора от сказанных протестующим слов. Чиновник может заявить, что действовал под давлением, да и вообще находился в состоянии аффекта. Прокатит.

Тем не менее, протестующие оказались удовлетворены выполнением их требований и покинули территорию университета сразу после того, как представитель профсоюза студентов зачитал им текст указа.

Как известно, Портнов вернулся в Украину в воскресенье, 19 мая. Беглец скрывался от правоохранителей в России без малого пять лет, но уже под конец каденции Порошенко его сняли с розыска.

Почти сразу же после своего приезда Портнов потопал в ГБР, где накатал заяву на экс-президента, а также на других деятелей из команды пятого главы государства. Обвиняет он экс-чиновников в "государственной измене, попытке захвата государственной власти, а также превышении власти и служебных полномочий". Следователи же ведомства не могут не реагировать на поданное заявление, поэтому приняли его в разработку.