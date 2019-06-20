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Нет Портнову в КНУ: сотни студентов и активистов ворвались в здание университета Шевченко

21:40
Студенты и активисты не согласны с возвращением Портнова и в КНУ, и в Украину - фото 1
Студенты и активисты не согласны с возвращением Портнова и в КНУ, и в Украину

Вечером в четверг, 20 июня, почти тысяча протестующих собрались около так называемого "красного корпуса" Киевского национального университета имени Шевченко для высказывания протеста против приема на работу ярого антиукраинского деятеля времен Яныка Андрея Портнова.

Поначалу акция была достаточно вялой, но к ее завершению на место митинга подтянулись представители С14 и других националистических организаций, которые не хотят реванша пособников оккупантов в Украине.

Портнов на юрфаці - ганьба для Київського університету

В итоге протестующие без отпора охраны прошли в помещение Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, где объявили о том, что их акция бессрочна как минимум до приезда к ним ректора.

Нет Портнову в КНУ: сотни студентов и активистов ворвались в здание университета Шевченко - фото 183070

У кабинета первого лица ВУЗа протестующие и устроили сидячий протест, отказываясь выходить наружу без выполнения их требований.

Нет Портнову в КНУ: сотни студентов и активистов ворвались в здание университета Шевченко - фото 183071

А хотят они простых вещей: чтобы бывший заместитель главы Администрации президента во время правления Виктора Януковича Андрей Портнов не работал на кафедре конституционного права юридического факультета, а также чтобы руководство университета публично принесло свои извинения общественности за зашкварный поступок - трудоустройство антиукраинского деятеля.

Как известно, Портнов вернулся в Украину в воскресенье, 19 мая. Беглец скрывался от правоохранителей в России без малого пять лет, но уже под конец каденции Порошенко его сняли с розыска.

Почти сразу же после своего приезда Портнов потопал в ГБР, где накатал заяву на экс-президента, а также на других деятелей из команды пятого главы государства. Обвиняет он экс-чиновников в "государственной измене, попытке захвата государственной власти, а также превышении власти и служебных полномочий". Следователи же ведомства не могут не реагировать на поданное заявление, поэтому приняли его в разработку.

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Андрей Портнов ВУЗ протест Партия Регионов Новости
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