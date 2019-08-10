Рейтинг Путина рухнул на дно. Больше всего за 18 лет

Рейтинг Путина рухнул на дно. Больше всего за 18 лет

Рейтинг президента РФ Владимира Путина достиг критической отметки.

Об этом свидетельствуют данные фонда "Общественное мнение".

По данным социологов, пройди выйборы президента сейчас, Путина поддержали бы лишь 43 % россиян.

Это худший результат за последние 18 лет. В апреле 2001 г. за российского политика готовы были проголосовать 42% избирателей. По мнению экспертов, нынешние показатели связаны с протестным движением россиян за честные выборы в Мосгордуму.

А вот кого жители России точно еще любят, так это Сталина.

В общей сложности около 70 % из них убеждены в положительной роли диктатора для истории страны. Правда, не все так плохо: 8 % все еще ненавидят деспота; 26 % опрошенных как не любят, так и не презирают "вождя".

Напомним, русские стали больше "любить" Украину. После Зеленского.