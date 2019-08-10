война на Донбассе Партия Слуга народа Андрей Богдан Владимир Зеленский

Рейтинг Путина рухнул на дно. Больше всего за 18 лет

15:00
Рейтинг Путина рухнул на дно. Больше всего за 18 лет - фото 1
Рейтинг Путина рухнул на дно. Больше всего за 18 лет

Рейтинг президента РФ Владимира Путина достиг критической отметки.

СССР "заботился" о людях? Русские ошарашили ответом

Об этом свидетельствуют данные фонда "Общественное мнение".

По данным социологов, пройди выйборы президента сейчас, Путина поддержали бы лишь 43 % россиян.

Это худший результат за последние 18 лет. В апреле 2001 г. за российского политика готовы были проголосовать 42% избирателей. По мнению экспертов, нынешние показатели связаны с протестным движением россиян за честные выборы в Мосгордуму.

А вот кого жители России точно еще любят, так это Сталина.

В общей сложности около 70 % из них убеждены в положительной роли диктатора для истории страны. Правда, не все так плохо: 8 % все еще ненавидят деспота; 26 % опрошенных как не любят, так и не презирают "вождя".

Напомним, русские стали больше "любить" Украину. После Зеленского.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Владимир Путин рейтинг президент Новости
BBC Russian
powered by lun.ua
Другое на тему
Зеленский изменит статус Крыма – Джемилев - фото 1
Зеленский изменит статус Крыма – Джемилев
10:30
Пиццерию Il Molino прикрыли - фото 1
Угроза для жизни людей: в Киеве закрыли сеть популярнейших пиццерий
Вчера, 21:00
В Украине создали приложение для срочников - фото 1
Украинские айтишники-волонтеры создали замену российским программам для военных
Вчера, 19:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Коты в зеленых мешках порвали на лоскуты старую власть - фото 1
Остаточне прощавай: Как отправляли на пенсию политических мастодонтов из Одессы
26 июля, 13:10
Борис Джонсон - друг Украины - фото 1
Враг Путина русофил Борис Джонсон: Самые яркие факты о премьере Британии
23 июля, 17:45
Пенниуорт - самый интригующий проект июля 2019 - фото 1
Что смотреть: Лучшие сериалы июля 2019
20 июля, 09:00
Загрузка...