Рейтинг Зеленского пробил рояль – ФОТО
Рейтинг Зеленского пробил рояль – ФОТО
Соцгруппа "Рейтинг" подготовила отчет о популярности действующей власти среди украинцев. Полученные результаты бьют все мыслимые рекорды.
"71% опрошенных довольны деятельностью Президента Украины В. Зеленского, 11% – противоположного мнения, 18% - не смогли сформировать свое отношение к нему. По сравнению с июлем уровень удовлетворенности работой Главы государства вырос почти в полтора раза", - сообщают социологи.
Отметим, что опрос на данную тему проводился 6-10 сентября 2019 г. Можно предположить, что немалое влияние на симпатии украинцев могло оказать освобождение узников Кремля 7 сентября 2019 г.
Довольно высокой остается и поддержка ВРУ 9-го созыва (39%). К слову сказать, она куда выше, чем у предыдущего парламента.
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