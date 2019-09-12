Рейтинг Зеленского пробил рояль – ФОТО

Рейтинг Зеленского пробил рояль – ФОТО

Соцгруппа "Рейтинг" подготовила отчет о популярности действующей власти среди украинцев. Полученные результаты бьют все мыслимые рекорды.

"71% опрошенных довольны деятельностью Президента Украины В. Зеленского, 11% – противоположного мнения, 18% - не смогли сформировать свое отношение к нему. По сравнению с июлем уровень удовлетворенности работой Главы государства вырос почти в полтора раза", - сообщают социологи.

Отметим, что опрос на данную тему проводился 6-10 сентября 2019 г. Можно предположить, что немалое влияние на симпатии украинцев могло оказать освобождение узников Кремля 7 сентября 2019 г.

Довольно высокой остается и поддержка ВРУ 9-го созыва (39%). К слову сказать, она куда выше, чем у предыдущего парламента.