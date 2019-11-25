Андрей Садовый Владимир Зеленский война на Донбассе

Рейтинг Команды Зе еле дотягивает до рояля – опрос

14:30
Рейтинг Команды Зе еле дотягивает до рояля – опрос - фото 1
Рейтинг Команды Зе еле дотягивает до рояля – опрос

Ретинг Команды Зе значительно подсел за последние несколько месяцев.

Назван самый любимый политик украинцев

Об этом свидетельствуют исследования Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива и КМИС.

"Первые шаги деятельности президента и его команды 62% граждан Украины оценивают положительно (19% — полностью положительно, 43% преимущественно положительно). Негативные оценки дали 24%, что вдвое больше, чем в августе", - говорится в сообщении социологов.

Отметим, что согласно ранее опубликованным данным, в сентябре 2019 г. Владимир Зеленский имел наибольшую поддержку украинцев: 71% опрошенных был доводен новым президентом.

Довольно высокой была и поддержка парламента - 39% Однако после целого ряда скандалов со "слугами народа", он подупал. На данный момент около 41 % украинцев полагают, что отсутствие опыта у новоизбранных нардепов является негативным явлением для украинской политики.

Напомним, рейтинг Путина рухнул на дно. Больше всего за 18 лет.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
рейтинг Владимир Зеленский Партия Слуга народа Новости Украина
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Кнопкодавству быть: Слуга народа не дала денег на сенсорную кнопку - фото 1
Кнопкодавству быть: "Слуга народа" не дала денег на сенсорную кнопку
13:30
МТС Vodafone продали азербайджанцам. Что изменится? - фото 1
Vodafone продали азербайджанцам. Что изменится?
11:30
Чиновник нарушил кучу правил, поставив на кон свою жизнь и жизнь своих детей - фото 1
Детский омбудсмен спровоцировал жесткое ДТП под Киевом, нарушив все, что МОЖНО
Вчера, 19:42
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Гарет Джонс - британец, который рассказал миру правду о Голодоморе - фото 1
Цена правды: Дата выхода, трейлер и сюжет фильма
Вчера, 18:00
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
22 ноября, 09:50
"Последнее королевство" - достойный вариант для фанатов "Викингов" - фото 1
Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой
17 ноября, 19:00
Загрузка...