Рейтинг Команды Зе еле дотягивает до рояля – опрос

Рейтинг Команды Зе еле дотягивает до рояля – опрос

Ретинг Команды Зе значительно подсел за последние несколько месяцев.

Об этом свидетельствуют исследования Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива и КМИС.

"Первые шаги деятельности президента и его команды 62% граждан Украины оценивают положительно (19% — полностью положительно, 43% преимущественно положительно). Негативные оценки дали 24%, что вдвое больше, чем в августе", - говорится в сообщении социологов.

Отметим, что согласно ранее опубликованным данным, в сентябре 2019 г. Владимир Зеленский имел наибольшую поддержку украинцев: 71% опрошенных был доводен новым президентом.

Довольно высокой была и поддержка парламента - 39% Однако после целого ряда скандалов со "слугами народа", он подупал. На данный момент около 41 % украинцев полагают, что отсутствие опыта у новоизбранных нардепов является негативным явлением для украинской политики.

Напомним, рейтинг Путина рухнул на дно. Больше всего за 18 лет.