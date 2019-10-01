Разумков уходит: "Слуга народа" сменит главу

Разумков уходит: "Слуга народа" сменит главу

Спикер ВРУ Дмитрий Разумков покинет пост главы "Слуги народа".

Об этом заявил замглавы фракции "СН" Александр Корниенко.

По словам политика, в конце октября состоится съезд партии, на котором пройдет реорганизация политсилы.

Александр Корниенко

"Накопились вопросы разные, которые надо срочно провести. Есть юридические вопросы. У нас есть заявление главы партии о том, что он хочет сложить полномочия. Такое заявление может принять только съезд партии", - заявил Корниенко.

Кто именно заменит Дмитрия Разумкова – политик не уточнил, однако добавил, что "Слуга народа" усовершенствует свой устав. Напомним, что с правилами поведения и дисциплиной у "слуги народа" действительно имеются проблемы.

За один лишь сентябрь члены партии успели неоднократно нарушить свой собственный манифест (кнопкодавство, выступление против линии Команды Зе), что лишь навредило ее репутации.

Напомним, депутатов сократят. Но есть нюанс.