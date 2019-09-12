"Слуга народа" накажет двух депутатов. Известно за что

"Слуга народа" накажет двух депутатов. Известно за что

Намедни в "Слуге народа" разгорелся скандал: "зеленые" депутаты промышляют кнопкодавством. Желая сохранить лицо партии, глава ВРУ Дмитрий Разумков пообещал привлечь виновных к ответственности.

Об этом спикер Рады заявил на заседании Рады 12 сентября.

"Уже утром было дано поручение (о привлечении к ответственности – прим. ред.), - сказал Дмитрий Разумков.

Какой именно - он не уточнил.

Свои слово сказали и "зеленые" кнопкодавы.

"Я хочу извиниться за то, что получилось. В моих действиях не было никакого злого умысла. Я просто переживал, чтобы за эти законы проголосовали. Я готов передать месячную зарплату на благотворительность", - попросил прощения Сергей Литвиненко.

Сергей Литвиненко (слева)

Примерно то же самое сказала и Елена Копанчук:

"Хочу также принести официальное извинение перед всеми. Для меня хоть и было важным, чтобы данный законопроект был проголосован, хотя это не является оправданием. Для меня это будет важным уроком на всю жизнь. И также я присоединяюсь к позиции свою заработную плату отдать в благотворительный фонд".

Елена Копанчук

Напомним, что ранее Дмитрий Разумков предупреждал своих депутатов о ответственности за всевозможные нарушения.

"Конечно, наши депутаты представляют украинский народ, и святых не бывает. Но именно дисциплинарные меры — это первое, с чего мы начнем, и их мы пропишем законодательно. Если вы не ходите на работу, вас увольняют — почему с депутатом должно быть по другому? Выдвигала их именно партия "Слуга народа", и мы несем за них ответственность, в том числе репутационную", - заявил политик.

У Владимира Зеленского также есть свой взгляд на эту проблему. Ответ узнаете здесь.