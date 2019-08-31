Депутатов сократят. Но есть нюанс

Депутатов сократят. Но есть нюанс

Команда Зе собирается сократить количество нардепов с 450 до 300. Но есть один нюанс.

Об этом говорится в зарегистрированном законопроекте № 1017.

Новым законом планируется изменить целый ряд норм Конституции. В частности, будет не только сокращено количество депутатов до 300 человек, но и закреплена пропорциональная система выборов в Раду.

Кроме того планируется установить украинский язык в качестве обязательного для всех народных избранников. Ранее в среде депутатов неоднократно возникали конфликты по этому поводу.

Также законом предусмотрено изьятие конституционной нормы о "тайном голосовании". По словам "слуг", из-за дублирования уже имеющейся нормы Конституции.

Отметим, что несмотря на все эти нововведения, есть один нюанс: после вступления закона в силу Рада 9-го созыва "продолжит работу в обычном порядке", т.е. все плоды закона удастся сорвать лишь через 5 лет.

Напомним, нардепы приняли закон о снятии неприкосновенности.