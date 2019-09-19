Рада провалила "прослушку нардепов". Но есть одно "но"

Рада провалила "прослушку нардепов". Но есть одно "но"

В четверг, 19 сентября, Верховная Рада провалила законопроект президента, упрощающий прослушку и обыски нардепов.

Об этом сообщают СМИ.

Как передают источники, во время голосования спикер ВРУ Дмитрий Разумков попытался остановить голосование, т.к. запоздало понял, что закон не наберет нужное количество голосов.

Впоследствии прошло еще одно голосование, во время которого "слуги" проголосовали за его доработку.

В новой редакции документа сказано, что обыск и прослушка могут проводится "Генеральным прокурором или лицом, исполняющим его обязанности, если другими способами получить информацию невозможно”.

Кроме того закон наделяет НАБУ и ГБР правом самостоятельно осуществлять снятие информации в рамках "негласных следственных и розыскных действий".

Напомним, депутатов сократят. Но есть нюанс.