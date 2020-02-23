Разъединяет страну: у Зеленского хотят переписать языковой закон

Ткаченко мешает украинский язык

Живущие по принципу "какая разница" лидеры Зе команды, которые к тому же еще и делают немаленький бизнес на съемках фильмов о малороссах и продаже их русским, намерены добиться отмены мешающего им закона, который обязывает в том числе и производить киноленты на государственном.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко, который ранее был гендиром "1+1", в интервью изданию "Главком" рассказал о "вреде" закона в его нынешних формулировках.

Как заявил нардеп от "Слуги народа", принятие документа, который ограничивает использование русского языка в публичной сфере, "заложило много рисков для общества".

- В этом языковом законе вопрос, скажем, штрафы за использование языка в сфере услуг. Это непростой вопрос. Мы будем к этой дискуссии привлекать специалистов, ученых, экспертов. Поэтому, если начинать эту дискуссию и идти вперед, то нужно четко осознавать все риски, с которыми мы можем столкнуться. Такая дискуссия скоро начнется. По крайней мере, ученые, к которым мы обратились с такой идеей, отреагировали слава богу, наконец-то можно начать. Общество давно уже ждет откровенного, но спокойного разговора по этому вопросу. Если делать изменения, то только комплексно, не выборочно. Поэтому мы в этом законе о СМИ практически не касались языка, - заявил Ткаченко.

Фактически же, как утверждает один из лидеров Зе команды, существующий закон власть имущие собираются подписать. А под лозунгами об объединении страны они просто уберут обязательное применение украинского.

Так и их бизнесу выгоднее, и не совсем проукраинское мировоззрение не пострадает.

К слову, отменить языковой закон "слуги народа" хотят уже давно. С такой инициативой выступал ватник Макс Бужанский.