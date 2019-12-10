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Дискредитировал русский язык: Бужанский внес в ВР закон отмене украинского языка

14:00
Бужанский решил отменить языковой закон - фото 1
Бужанский решил отменить языковой закон

Ватоголовый и скандальный депутат от "Слуги народа" Макс Бужанский, которого можно смело называть фанатом Совка и сторонником русификации Украины, внес в парламент свое предложение об отмене закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Об этом во вторник, 10 декабря, народный депутат написал в своем Telegram-канале, а свои предложения о, де-факто, отказа от украинизации общества.

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При этом Бужанский прикрылся якобы "решением Венецианской комиссии", чьи эксперты на самом деле нисколько не призывали Киев отменить закон и отказаться от использования украинского языка в общественных сферах. "Слуга народа" же, исказив эту информацию, начал имплементировать в жизнь мечты Путина.

"Друзья, внес в парламент законопроект о признании Закона о государственном языке утратившим силу. Об отмене закона о языке, если кому-то понятнее так. На базе вновь открывшихся обстоятельств, глядя на решение Венецианской комиссии. Мы все прекрасно понимаем, что ничего общего с защитой и развитием украинского языка действующий закон не имеет. Что закон этот направлен на дискриминацию носителей других языков, прежде всего, русского. Что закон этот непосредственно наносит вред нашему государству, выталкивая наших граждан в нашей информационно го поля в чужую. Что этот закон убивает и унижает нашу украиноязычную литературу, ставя ее в неконкурентное положение и не давая ей расти", - отметил нардеп.

Напомним, что языковой вопрос стоит острым ребром в нашей политике уже очень давно. Этой весной Рада поставила окончательную точку в споре, приняв закон о защите украинского языка. Юрий Бойко с Ко попытался оспорить решение парламента, но у них ничего не получилось.

Позже споры возникли по другому вопросу – реформы украинского правописания. Дело даже дошло до суда, но безуспешно.

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