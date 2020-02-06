"Украинский подходит только для комедий": 1+1" попал в дикий скандал

"Украинский подходит только для комедий": 1+1" попал в дикий скандал

Продюсер сериалов и фильмов 1+1 Алена Еремеева оскандалилась заявлением, что украинский язык лучше подходит для комедий, чем мелодрам.

Об этом сообщает "Телекритика".

"Найти тональность украинского языка, чтобы зритель его воспринимал, достаточно непросто. По нашим наблюдениям мелодрамы на украинском языке смотрятся хуже, чем комедии. Посмотрев комедии, попав в водоворот событий, они просто не замечают, на каком языке они смотрят продукт, - заявила продюсер и рассказала, где украинский язык звучит лучше.

Алена Еромеева

"Продукты в весеннем сезоне мы произвели на русском языке, потому что украинский сложнее дается для этого жанра. Артистам пока еще тяжело работать на украинском языке. Это увеличивает выработку, что потом влияет на бюджет. С комедиями на украинском проще", - отметила Алена Еремеева.

После разгоревшегося скандала, продюсер телеканала решила разъяснить свои реплики.

"Речь шла прежде всего о том, что в разных жанрах есть своя специфика, в частности производство драм и мелодрам действительно отличается от комедий и требует иного подхода. И говоря о том, что иногда встречаются актеры, которые в силу специфики производства сериалов не всегда успешно играют в кадре, опиралась на комментарии режиссеров, сценаристов, литредакторов и звукооператоров, которые получаем в процессе проведения кастинга, съемочной или монтажно-тонировочного периодов", - заявила Алена Еремеева.

Напомним, что языковой вопрос стоит острым ребром в нашей стране уже очень давно. Этой весной Рада поставила окончательную точку в споре, приняв закон о защите украинского языка.