Рада уволила депутата-любителя проституток с поста главы комитета по внешней политике

Вместо Яременко комитет ВР по внешней политике возглавил Александр Мережко

В пятницу, 17 января, народные депутаты наконец-то рассмотрели постановление о лишении должности Богдана Яременко, который прямо в Верховной Раде спалился на переписках со жрицами любви. Уволить зашкваренного коллегу "Слуги народа" не могли с 5 декабря.

Во время сегодняшнего заседания парламента народные депутаты наконец выставили на голосование вопрос смены руководства Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики.

Сделали это усилиями "Слуг народа" только после того, как кандидатура замены Яременко была окончательно согласована всеми руководителями пропрезидентской партии.

В итоге сегодня за увольнение попавшего в скандал проголосовало 317 народных избранников. Параллельно с увольнением Яременко в проект постановления о внесении изменений в постановление ВР "Об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей, членов комитетов Верховной Рады Украины девятого созыва" №2751 внесли и назначение на его место другого представителя "Слуги народа".

"Отозвать Яременко Богдана Васильевича от должности председателя Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества согласно поданному им заявлению; Выбрать Мережко Александра Александровича председателем Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, освободив его от обязанностей члена Комитета по вопросам правовой политики", - сказано в документе.

При этом рядовым членом комитета его бывший глава по-прежнему остается.

Напомним, секс-скандал с Богданом Яременко начался с того, что нардеп попытался найти продажных дам прямо в помещении парламента. Для этих целей он использовал два приложения - "Сеть знакомств Мамба" и Loveeto. Рассмотрев анкету 32-летней девушки по имени Алина, Яременко сделал "жрице любви" деловое предложение, правда, не сумел договориться с ней об анале. Но вот беда: переписку засняли журналисты.

Сперва нардеп попытался откреститься от скандала, но позже он осознал свою ошибку и попросил прощения у "семьи и президента".

Однако это его особо не спасло. 1 ноября под давлением коллег Богдан Яременко подал в отставку.