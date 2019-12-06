Соискатель проституток Яременко остался главой комитета ВР

Богдана Яременко не смогли уволить с поста главы комитета ВР

В четверг, 5 декабря, "Слуги народа" провалили голосование за увольнение своего зашкварившегося коллеги с должности руководителя комитета по иностранным делам. Вместо Яременко институт должна была возглавить Елизовета Ясько. Но на это не хватило голосов.

Видимо после скандала с вызовом проституток на фоне насильников-нардепов и убийц-помощников политический эксперт все ещё считается уважаемым в Зе команде человеком.

Против нахождения Яременко на должности вчера проголосовали лишь депутаты из "Батькивщины" и "Европейской солидарности", а также рыги из ОПЗЖ.

Примечательно, что Ясько была победителем внутренних праймериз, проведённых в "Слуге народа" после принятия решения об увольнении Яременко. Но, судя по всему, ее кандидатуру внутри политсилы решили прокатить по примеру правок Анны Скороход.

Уже после голосования глава фракции Давид Арахамия заявил, что лишение Яременко должности будут обсуждать на следующем собрании "Слуги народа", а конкурс с Ясько-п

Напомним, секс-скандал с Богданом Яременко начался с того, что нардеп попытался найти продажных дам прямо в помещении парламента. Для этих целей он использовал два приложения - "Сеть знакомств Мамба" и Loveeto. Рассмотрев анкету 32-летней девушки по имени Алина, Яременко сделал "жрице любви" деловое предложение, правда, не сумел договориться с ней об анале. Но вот беда: переписку засняли журналисты.

Сперва нардеп попытался откреститься от скандала, но позже он осознал свою ошибку и попросил прощения у "семьи и президента".

Однако это его особо не спасло. 1 ноября под давлением коллег Богдан Яременко подал в отставку.