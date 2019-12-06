Покушение на Соболева Владимир Зеленский война на Донбассе

Соискатель проституток Яременко остался главой комитета ВР

08:00
Богдана Яременко не смогли уволить с поста главы комитета ВР - фото 1
Богдана Яременко не смогли уволить с поста главы комитета ВР

В четверг, 5 декабря, "Слуги народа" провалили голосование за увольнение своего зашкварившегося коллеги с должности руководителя комитета по иностранным делам. Вместо Яременко институт должна была возглавить Елизовета Ясько. Но на это не хватило голосов.

Видимо после скандала с вызовом проституток на фоне насильников-нардепов и убийц-помощников политический эксперт все ещё считается уважаемым в Зе команде человеком.

Шалуну Яременко нашли замену. Раскрыты детали

Против нахождения Яременко на должности вчера проголосовали лишь депутаты из "Батькивщины" и "Европейской солидарности", а также рыги из ОПЗЖ.

Примечательно, что Ясько была победителем внутренних праймериз, проведённых в "Слуге народа" после принятия решения об увольнении Яременко. Но, судя по всему, ее кандидатуру внутри политсилы решили прокатить по примеру правок Анны Скороход.

Уже после голосования глава фракции Давид Арахамия заявил, что лишение Яременко должности будут обсуждать на следующем собрании "Слуги народа", а конкурс с Ясько-п

Напомним, секс-скандал с Богданом Яременко начался с того, что нардеп попытался найти продажных дам прямо в помещении парламента. Для этих целей он использовал два приложения - "Сеть знакомств Мамба" и Loveeto. Рассмотрев анкету 32-летней девушки по имени Алина, Яременко сделал "жрице любви" деловое предложение, правда, не сумел договориться с ней об анале. Но вот беда: переписку засняли журналисты.

Сперва нардеп попытался откреститься от скандала, но позже он осознал свою ошибку и попросил прощения у "семьи и президента".

Однако это его особо не спасло. 1 ноября под давлением коллег Богдан Яременко подал в отставку.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Богдан Яременко Верховна Рада проституция Партия Слуга народа Новости
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
В Одессе нашли тело второй погибшей при пожаре женщины - фото 1
После пожара в Одессе Зеленский распорядился проверить места массового скопления людей
Вчера, 23:00
В антикоррупционном суде решили отпустить соратника Трубы за смешной залог - фото 1
Суд арестовал коррупционера-правую руку Трубы
Вчера, 22:20
В ГПУ передали в Гаагу данные о гибели девяти пленных от рук российских оккупантов - фото 1
Украина передала в Гаагу доказательства казней казаками на Донбассе
Вчера, 21:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
"Последнее королевство" - достойный вариант для фанатов "Викингов" - фото 1
Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой
01 декабря, 17:00
Дана команда - отдыхать - фото 1
Партия сказала: Зе-команда «уходит» мэра Одессы и судорожно ищет замену
29 ноября, 10:33
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
29 ноября, 09:20
Загрузка...