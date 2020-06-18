Рада приняла президентский закон о референдуме

Закон Зеленского прошел первое чтение

В четверг, 18 июня, большинство народных депутатов высказались за то, чтобы поддержать инициативу Владимира Зеленского о законности проведения референдумов в Украине. Теперь документ будут рассматривать во втором чтении.

Законопроект "О народовластии через всеукраинский референдум" приняли фактически благодаря коалиции "Слуг народа" с "Оппозиционной платформой - За жизнь", а также представителями партии "За будущее" и депутатской группы "Доверие".

Всего весьма спорную инициативу Зеленского поддержали 252 народных депутата.

Категорически против закона выступили парламентарии из "Голоса", "Европейской солидарности" и "Батькивщины".

Согласно документу, на референдум могут выносить вопросы внесения изменения в Конституцию, а также о "решениях вопросов общегосударственного значения" и изменении территории Украины. Кроме того, в законопроекте прописана схема отмены действия законов.

Кроме того, сегодня парламентарии голосовали также и по аналогичным законопроектам авторства партии Тимошенко и Медведчука, но они набрали только 68 и 75 голосов соответственно.

В целом, все предложенные президентом изменения можно назвать чрезвычайно спорными, поскольку при должной формулировке вопросов и раскачивании населения можно без проблем добиться принятия абсолютно любых нужных властям решений.

Теперь прошедший первое чтение документ будут обсуждать в профильных комитетах, после чего его с правками внесут на рассмотрение Верховной Рады.