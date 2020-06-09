Зеленский внес в Раду законопроект о референдуме

Зеленский хочет, чтобы нардепы приняли закон о референдуме

Во вторник, 9 июня, президент Украины зарегистрировал в парламенте проект закона, регулирующий проведение референдума в стране. При этом документ отмечен Зеленским как неотложный.

Сегодня на сайте Верховной Рады опубликовали информацию о внесении законопроекта №3612 "О народовластии через всеукраинский референдум".

Ни сам текст закона, ни сопроводительных документов к нему пока в общем доступе нет. В статусе инициированного Зеленским проекта закона указано, что он находится на рассмотрении руководства парламента.

Судя по тому, что Зеленский указал на неотложность решения по нему, референдумы в стране могут быть легализованы в ближайшее время. Правда, не исключено и то, что у "Слуг народа" может банально не хватить голосов для принятия документа, поскольку монокоалиция фактически развалилась.

И поскольку у президента уже говорили о том, что с помощью референдума будут решать вопрос о продаже земли иностранцам в рамках снятия моратория, уже сейчас можно с уверенностью говорить о предстоящих спорах и скандалах в ВР.

В предыдущей версии закона "О референдуме", которую вносил в Раду вице-спикер Руслан Стефанчук значились чрезвычайно спорные моменты, благодаря которым при должной формулировке вопросов и раскачивании населения таким образом можно без проблем добиться принятия абсолютно любых нужных властям решений. Так, с помощью голосования власти предлагали переписывать Конституцию и решать "вопросы общегосударственного значения", утверждать законы о ратификации международного договора изменяющего территорию Украины, а также отменять действия некоторых законов.

Убрали ли их в измененной редакции от Зеленского, неизвестно.