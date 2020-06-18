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Рада отказалась увольнять Вакарчука: Он остается нардепом

12:40
Рада отказалась увольнять Вакарчука: Он остается нардепом - фото 1
Рада отказалась увольнять Вакарчука: Он остается нардепом

В четверг, 18 июня, Верховная Рада Украины проголосовала против лишения депутатских полномочий экс-главы партии "Голос" Святослава Вакарчука.

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

Вопрос об увольнении был поставлен спикером ВРУ Дмитрием Разумковым без предоставления слова Святославу Вакарчуку. Отставку нардепа поддержали лишь 175 народных избранников из необходимых 226.

Рада отказалась увольнять Вакарчука: Он остается нардепом - фото 201608

Святослав Вакарчук – политик: Как это было?

Впервые на политическую стезю Святослав Вакарчук вступил в 2007 г., избравшись в ВРУ от партии "Наша Украина". Однако в парламенте он пробыл недолго и уже через год музыкант подал в отставку.

Весной 2019 г. многие фанаты Святослава Вакарчука уговаривали своего кумира принять участие в выборах президента Украины, но он тот отказался от этой идеи. Уже после победы Владимира Зеленского, певец возглавил новосозданную партию "Голос".

В июле 2019 г. на выборах Раду новой политсиле удалось преодолеть 5-процентный барьер и попасть в парламент. Однако каких-либо успехов на законодательном поприще "Голосу" снискать не удалось и украинцы довольно быстро разочаровались в молодой команде.

В марте 2020 г. Святослав Вакарчук сложил с себя обязанности лидера партии "Голос", а через несколько месяцев он и вовсе заявил о своем уходе из Рады.

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