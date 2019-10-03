Рада одобрила закон о столице. Что изменится?

Рада одобрила закон о столице. Что изменится?

В четверг, 3 октября, Верховная Рада одобрила за основу закон "О столице". Его поддержали 244 депутата.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

Новый законопроект предусматривает разделение должностей главы КМДА и мэра. Кроме того предлагается восстановить районные советы в Киеве, как представительские органы жителей районов города.

Однако на этом новшества "слуг" не заканчиваются. По словам замглавы фракции "СН" Александра Корниенко, в будущем закон будет существенно доработан.

"Комитет пришел к мудрому решению, что действительно один из проектов №2143-3 рекомендуемый принять за основу в первом чтении. Но, учитывая все предложения со стороны международных организаций и экспертов, мы будем его сильно дорабатывать ко второму чтению. В частности, на базе проекта № 2143", - заявил "слуга народа".

Кроме того до сих пор остается открытым вопрос о дате проведения досрочных выборов мэра. По словам Корниенко, скорее-всего они состоятся уже после 8 декабря.

Александр Корниенко

"Насколько я знаю, в законопроекте № 2143-3 не выписана конкретная дата выборов. Если следовать стандартной процедуре, то нам, чтобы сделать это постановление, нужна неделя или две. Мы не успеваем”, - подчеркнул Корниенко.

Напомним, что мэр Киева Виталий Кличко выступает категорически против нового закона о столице, полагая, что тот ущемляет права жителей столицы. Дело дошло даже до суда.