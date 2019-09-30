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Кличко подал в суд на Богдана и Гончарука

18:30
Кличко подал в суд на Богдана и Гончарука - фото 1
Кличко подал в суд на Богдана и Гончарука

Мэр Киева Виталий Кличко подал в суд на главу ОП Андрея Богдана и премьер-министра Алексея Гончарука.

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Об этом сообщает "Радио Свобода".

По данным СМИ, столичный градоначальник требует у Окружного админсуда Киева отменить предложение главы Кабмина о своем увольнении и признать таковое незаконным.

Кроме того в исковом заявлении указано, что суд должен установить граничной датой увольнения Кличко 16 ноября 2020 г., т.к. именно в этот день заканчивается 5-летний срок его полномочий.

Отметим, что несмотря на все старания мэра, дни его власти скорее-всего сочтены. Как в случае досрочных выборов, так и в случае принятия закона "О столице" (версии "Слуги" - прим. ред.), Виталию Владимировичу грозит отставка.

За дополнительными подтверждениями далеко ходить не надо: на прошедших выборах в Раду все мажоритарные округи завоевали "слуги народа". Стоит ли говорить о том, кого поддержат киевляне на выборах в мэрию?

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Новости Украина
Радио Свобода
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