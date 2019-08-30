Нардепы приняли закон о снятии неприкосновенности

Нардепы могут окончательно принять закон о снятии иммунитета 3 сентября

В ночь на пятницу, 30 августа, депутаты Верховной Рады девятого созыва сумели рассмотреть проект закона, лишающий их иммунитета. Правда, лишь в первом чтении.

Окончательное принятие закона в "Слуге народа" хотят оформить 3 сентября. Но на это уже может не хватить голосов, ведь власть имущим очень выгодно скрываться от уголовных преследований.

Впрочем, поскольку за последние пять лет ни детективы НАБУ, ни работники генпрокуратуры и других ведомств никого не посадили, бояться депутатам нечего.

За одобрение предложенного еще Петром Порошенко документа проголосовали 363 парламентария. Против не высказался никто.

Если изменения к Конституцию будут полностью одобрены, в статье останется только одна часть: о том, что народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за работу в Раде. Закон должен вступить в силу с 1 января 2020 года.

После принятия закона в первом чтении ВР покинули представители "Европейской солидарности" и "Голоса" Святослава Вакарчука. Они вышли из зала заседаний Рады в знак протеста против пакетных голосований за неизвестность, ведь с сутью большинства предлагаемых для принятия документов были ознакомлены лишь "слуги народа", да и то только избранные.

В итоге решения принимали без оппозиции, но голосов для этого хватало с лихвой: регионалы и нардепы от "Батькивщины" поддерживавши инициативы Разумкова и компании.