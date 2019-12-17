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КСУ позволил сократить нардепов. Раскрыты детали

14:50
КСУ позволил сократить нардепов. Раскрыты детали - фото 1
КСУ позволил сократить нардепов. Раскрыты детали

Конституционный суд Украины признал законным законопроект об уменьшении количества нардепов в ВРУ.

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Об этом сообщает "Украинская правда".

По данным СМИ, КСУ признал признал законопроект №1017 о внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции законным.

Напомним, что упомянутым законом планируется изменить целый ряд норм Конституции. В частности, будет не только сокращено количество депутатов до 300 человек, но и закреплена пропорциональная система выборов в Раду.

Кроме того планируется установить украинский язык в качестве обязательного для всех народных избранников. Ранее в среде депутатов неоднократно возникали конфликты по этому поводу.

Также законом предусмотрено изьятие конституционной нормы о "тайном голосовании". Отметим, что несмотря на все эти нововведения, есть один нюанс: после вступления закона в силу Рада 9-го созыва "продолжит работу в обычном порядке", т.е. все плоды закона удастся сорвать лишь через 5 лет.

Напомним, нардепы приняли закон о снятии неприкосновенности.

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Конституционный суд нардеп Верховна Рада Новости Украина
Украинская правда
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