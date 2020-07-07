Рада должна принять закон для русского языка – представитель Зеленского

Рада должна принять закон для русского языка – представитель Зеленского

Верховная Рада Украины должна принять отдельный закон, регулирующий статус русского языка.

Об этом заявил представитель президента Украины в КСУ Федор Вениславский.

"Верховная Рада должна принять отдельный закон, который будет регулировать статус русского языка и других языков нацменьшинств", - отметил чиновник.

Как уточнил представитель Владимира Зеленского, Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" регулирует лишь статус украинского языка.

Федор Вениславский

"Речь идет исключительно об украинском языке. Предметом правового регулирования данного закона не является статус других языков", - добавил Вениславский.

В то же время чиновник подчеркнул, что государственным в стране должен остаться лишь один язык - украинский.

Напомним, что…

Языковой вопрос стоит острым ребром в нашей политике уже очень давно. Этой весной Рада поставила окончательную точку в споре, приняв закон о защите украинского языка. В ноябре 2019 г. Кабмин назначил первого защитника (омбудсмена) украинского языка – Татьяну Махову. Однако пробыла она на своем посту недолго: в апреле 2020 г. чиновница пожаловалась на невыплату зарплаты и подала в отставку.

На данный момент продолжается конкурс по замещению вакантной должности омбудсмена украинского языка.