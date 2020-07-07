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Рада должна принять закон для русского языка – представитель Зеленского

Вчера, 16:25
Рада должна принять закон для русского языка – представитель Зеленского - фото 1
Рада должна принять закон для русского языка – представитель Зеленского

Верховная Рада Украины должна принять отдельный закон, регулирующий статус русского языка.

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Об этом заявил представитель президента Украины в КСУ Федор Вениславский.

"Верховная Рада должна принять отдельный закон, который будет регулировать статус русского языка и других языков нацменьшинств", - отметил чиновник.

Как уточнил представитель Владимира Зеленского, Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" регулирует лишь статус украинского языка.

Рада должна принять закон для русского языка – представитель Зеленского - фото 202406

Федор Вениславский

"Речь идет исключительно об украинском языке. Предметом правового регулирования данного закона не является статус других языков", - добавил Вениславский.

В то же время чиновник подчеркнул, что государственным в стране должен остаться лишь один язык - украинский.

Напомним, что…

Языковой вопрос стоит острым ребром в нашей политике уже очень давно. Этой весной Рада поставила окончательную точку в споре, приняв закон о защите украинского языка. В ноябре 2019 г. Кабмин назначил первого защитника (омбудсмена) украинского языка – Татьяну Махову. Однако пробыла она на своем посту недолго: в апреле 2020 г. чиновница пожаловалась на невыплату зарплаты и подала в отставку.

На данный момент продолжается конкурс по замещению вакантной должности омбудсмена украинского языка.

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украинский язык русский язык Верховна Рада Новости Украина
Укринформ
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