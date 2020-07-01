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Минкульт нашел будущего защитника украинского языка

14:04
Минкульт нашел нового защитника украинского языка - фото 1
Минкульт нашел нового защитника украинского языка

Министерство культуры Украины определилось с кандидатурой языкового омбудсмена.

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Об этом написал Святослав Литынськый в Facebook.

"Сегодня Министерство культуры и информационной политики Украины подало новую кандидатуру на уполномоченного (по защите украинского языка - прим. ред.) - Светлану Броникову (вместо избранного их же комиссией кандидата - меня). Хотя закон и позволяет такое представление только до 5 июня ...Завтра Кабинет Министров Украины будет заслушивать всех трех кандидатов, как этого и требует закон: Тарас Кремень (от уполномоченного по правам человека), Светлана Броникова (МКИП), Святослав Литинский (Минюст)", - говорится в сообщении.

Минкульт нашел будущего защитника украинского языка - фото 202153

Напомним, что…

Языковой вопрос стоит острым ребром в нашей политике уже очень давно. Этой весной Рада поставила окончательную точку в споре, приняв закон о защите украинского языка. В ноябре 2019 г. Кабмин назначил первого защитника (омбудсмена) украинского языка – Татьяну Махову. Однако пробыла она на своем посту недолго: в апреле 2020 г. чиновница пожаловалась на невыплату зарплаты и подала в отставку.

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украинский язык Кабмин Министерство культуры Новости Украина
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