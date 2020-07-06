Энни Морриконе Карантин в Украине Яков Смолий война на Донбассе Досье

"Может стать госязыком в Украине": Глава СНБО удивил заявлением

14:26
"Может стать госязыком в Украине": Глава СНБО удивил заявлением - фото 1
"Может стать госязыком в Украине": Глава СНБО удивил заявлением

Глава СНБО Алексей Данилов рассказал, какой язык может стать вторым государственным в Украине.

Разумков рассказал о "необходимости" русского языка для Украины

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на интервью политика "Украинской правде".

“Должен ли быть второй язык в Украине? Конечно, должен быть. Но это должен быть английский язык, который должен изучаться, начиная с детского сада. Все граждане Украины, если мы хотим быть в цивилизованном мире, должны знать, использовать английский язык. Это обязательная вещь”, – заявил глава СНБО, уточнив будущее русского языка в Украине.

"Никакой второй, русский, у нас быть не может – не потому, что его не надо изучать, его надо знать. Если мы говорим об Украине – это должен быть только государственный украинский язык”, - отметил Алексей Данилов.

Напомним, что…

Языковой вопрос стоит острым ребром в нашей политике уже очень давно. Этой весной Рада поставила окончательную точку в споре, приняв закон о защите украинского языка. В ноябре 2019 г. Кабмин назначил первого защитника (омбудсмена) украинского языка – Татьяну Махову. Однако пробыла она на своем посту недолго: в апреле 2020 г. чиновница пожаловалась на невыплату зарплаты и подала в отставку.

На данный момент продолжается конкурс по замещению вакантной должности омбудсмена украинского языка.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
украинский язык русский язык СНБО Алексей Данилов Новости Украина
Украинская правда
Другое на тему
В Украине стабилизируется ситуация с COVID-19 – Шмыгаль - фото 1
В Украине стабилизируется ситуация с COVID-19 – Шмыгаль
17:30
"Будет много потерь": ВМС Украины готовится к столкновению с РФ - фото 1
"Будет много потерь": ВМС Украины готовится к столкновению с РФ
16:36
В двух областях Украины ослабят карантин: Раскрыты детали - фото 1
В двух областях Украины ослабят карантин: Раскрыты детали
13:30
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Канадські будні - фото 1
Далека близька країна. Що ми знаємо про Канаду
01 июля, 17:30
Гей, брати, до світлої мети (с) - фото 1
На чужій землі: Анексія Закарпаття як типовий приклад політики Кремля
29 июня, 12:50
"Последнее королевство" - достойный вариант для фанатов "Викингов" - фото 1
Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой
28 июня, 19:30