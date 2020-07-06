"Может стать госязыком в Украине": Глава СНБО удивил заявлением

"Может стать госязыком в Украине": Глава СНБО удивил заявлением

Глава СНБО Алексей Данилов рассказал, какой язык может стать вторым государственным в Украине.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на интервью политика "Украинской правде".

“Должен ли быть второй язык в Украине? Конечно, должен быть. Но это должен быть английский язык, который должен изучаться, начиная с детского сада. Все граждане Украины, если мы хотим быть в цивилизованном мире, должны знать, использовать английский язык. Это обязательная вещь”, – заявил глава СНБО, уточнив будущее русского языка в Украине.

"Никакой второй, русский, у нас быть не может – не потому, что его не надо изучать, его надо знать. Если мы говорим об Украине – это должен быть только государственный украинский язык”, - отметил Алексей Данилов.

Напомним, что…

Языковой вопрос стоит острым ребром в нашей политике уже очень давно. Этой весной Рада поставила окончательную точку в споре, приняв закон о защите украинского языка. В ноябре 2019 г. Кабмин назначил первого защитника (омбудсмена) украинского языка – Татьяну Махову. Однако пробыла она на своем посту недолго: в апреле 2020 г. чиновница пожаловалась на невыплату зарплаты и подала в отставку.

На данный момент продолжается конкурс по замещению вакантной должности омбудсмена украинского языка.