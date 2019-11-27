Кабмин назначил защитника украинского языка. Кто же это?

Кабмин назначил защитника украинского языка. Кто же это?

В среду, 27 ноября, Кабмин назначил уполномоченного по защите государственного языка. Им стала Татьяна Монахова.

Об этом сообщает "Украинская правда".

По данным СМИ, ранее эту кандидатуру ученого одобрило Министерство культуры, молодежи и спорта. Осталось ответить лишь на главный вопрос: кто такая Татьяна Монахова?

Для справки

Татьяна Монахова – украинский ученый и лингвист. Родилась в 1980 г. В 2002 году окончила Николаевский государственный педагогический университет им. В.А. Сухомлинского. В 2015 г. защитила докторскую диссертацию.

Татьяна Монахова

В прошлом занимала должность завкафедры журналистики Черноморского национального университета имени Петра Могилы (Николаев).