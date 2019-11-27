Кабмин назначил защитника украинского языка. Кто же это?
Кабмин назначил защитника украинского языка. Кто же это?
В среду, 27 ноября, Кабмин назначил уполномоченного по защите государственного языка. Им стала Татьяна Монахова.
Об этом сообщает "Украинская правда".
По данным СМИ, ранее эту кандидатуру ученого одобрило Министерство культуры, молодежи и спорта. Осталось ответить лишь на главный вопрос: кто такая Татьяна Монахова?
Для справки
Татьяна Монахова – украинский ученый и лингвист. Родилась в 1980 г. В 2002 году окончила Николаевский государственный педагогический университет им. В.А. Сухомлинского. В 2015 г. защитила докторскую диссертацию.
Татьяна Монахова
В прошлом занимала должность завкафедры журналистики Черноморского национального университета имени Петра Могилы (Николаев).
Напомним, что языковой вопрос стоит острым ребром в нашей политике уже очень давно. Этой весной Рада поставила окончательную точку в споре, приняв закон о защите украинского языка. Юрий Бойко с Ко попытался оспорить решение парламента, но у них ничего не получилось.
Позже споры возникли по другому вопросу – реформы украинского правописания. Дело даже дошло до суда, но безуспешно.
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