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Все священники Киево-Печерской лавры заражены коронавирусом

19:00
Лавра дала 100% результат - фото 1
Лавра дала 100% результат / УНИАН

Упорное отрицание коронавируса SARS-CoV-2 обернулось тем, что все сотрудники Киево-Печерской лавры заразились опаснейшей инфекцией.

Шокирующую информацию сообщил представитель глава информационно-просветительского управления филиала РПЦ в Украине “митрополит Климент”.

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Оказалось, что заразились коронавирусом все священники. Также заболели монахи, преподаватели и студенты Киевской духовной академии, которая находится на территории лавры, - всего около 150–200.

Напомним, от безумной попытки не замечать коронавирус умерло трое сотрудников Лавры.

Остальным же предстоит узнать - сработает ли в их случае тот самый коллективный иммунитет.

Сейчас большинство церковников уже идут на поправку.

Сама Лава уже три недели на карантине. А ее сотрудники составили солидную страту из 617 жителей Украины заразившихся SARS-CoV-2 жителей Украины.

 

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УПЦ МП Карантин в Украине Пандемия коронавируса Новости Украина
РБК-Украина
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