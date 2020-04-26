Все священники Киево-Печерской лавры заражены коронавирусом

Лавра дала 100% результат / УНИАН

Упорное отрицание коронавируса SARS-CoV-2 обернулось тем, что все сотрудники Киево-Печерской лавры заразились опаснейшей инфекцией.

Шокирующую информацию сообщил представитель глава информационно-просветительского управления филиала РПЦ в Украине “митрополит Климент”.

Оказалось, что заразились коронавирусом все священники. Также заболели монахи, преподаватели и студенты Киевской духовной академии, которая находится на территории лавры, - всего около 150–200.

Напомним, от безумной попытки не замечать коронавирус умерло трое сотрудников Лавры.

Остальным же предстоит узнать - сработает ли в их случае тот самый коллективный иммунитет.

Сейчас большинство церковников уже идут на поправку.

Сама Лава уже три недели на карантине. А ее сотрудники составили солидную страту из 617 жителей Украины заразившихся SARS-CoV-2 жителей Украины.