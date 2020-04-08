Пытались сбежать в первый день изоляции: на границе с Польшей задержали троих украинцев

Вернувшиеся из-за границы Украины массово сбегают из самоизоляции и рвутся в Польшу

Днем во вторник, 7 апреля, на пункте пропуска "Краковец" на границе с Польшей бойцы ГПСУ обнаружили двух мужчин и женщину, которые хотели попасть на территорию соседней страны.

Как оказалось, двое жителей Львова и женщина из Ивано-Франковска не так давно вернулись из-за границы с заработков и подписали соглашение о пребывании в самоизоляции на 14 дней.

Правда, в Украине заробитчанам почему-то не понравилось, поэтому уже на следующие сутки они решили выехать обратно в Польшу.

Пограничникам нарушители карантинных мер пояснили, что едут на работу.

" 41-летний и 45-летний мужчины из Львова ехали с 46-летней женщиной из Ивано-Франковска в одной машине. Когда пограничники выяснили, что все они нарушили обязательства по пребыванию в самоизоляции, информацию о них передали в полицию. Правоохранители составили протоколы об административном нарушении, согласно которым все трое выплатят по 17 тысяч гривен", - отметили в ГПСУ.

Кроме того, в "Краковце" упаковали и еще одного нарушителя. Он прибыл к западным границам из Черниговской области.

Всего же на границах с момента введения обязательной самоизоляции для прибывших из других стран граждан отловили 30 заробитчан, которые пытались вырваться за пределы родины.

Напомним, на сегодня в Украине 1668 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 52 летальных, 35 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 206 новых случаев.

Сколько украинцев заболели на самом деле, узнать невозможно, поскольку тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти страны только недавно начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней.